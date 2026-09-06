Ο πρωθυπουργός για 13η σύνταξη και ΦΠΑ: «Δεν βγαίνουν οι αριθμοί»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη θέσπιση 13ης σύνταξης και 13ου μισθού στο Δημόσιο. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι αριθμοί δεν βγαίνουν και ο προϋπολογισμός δεν αντέχει τέτοιες παροχές. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της μείωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις της κυβέρνησης.

«Δεν βγαίνουν οι αριθμοί» για 13η σύνταξη και μισθό

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κληθείς να σχολιάσει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την καθιέρωση 13ης σύνταξης και 13ου μισθού στον δημόσιο τομέα, ήταν κατηγορηματικός. «Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο Δημόσιο. Είναι τόσο απλό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι εάν σε αυτή την εξίσωση προστεθεί και η μείωση του ΦΠΑ, τότε «θα τινάζαμε τη μπάνκα στον αέρα», υπογραμμίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη στο να υιοθετήσει μια σωστή πρόταση της αντιπολίτευσης, αλλά δεν θα συμφωνήσει σε ανεφάρμοστες προτάσεις. Προέβλεψε επίσης ένα «κρεσέντο παροχολογίας» έως τις εκλογές.

Στήριξη δημοσίων υπαλλήλων και δημοσιονομικός χώρος

Στο πλαίσιο της στήριξης του εισοδήματος των δημοσίων λειτουργών, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόταση της κυβέρνησης για την παροχή 500 ευρώ σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους έως το τέλος του 2027.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική οικονομία έχει προοδεύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, κάτι που, όπως είπε, δεν αμφισβητείται από κανέναν στο εξωτερικό. Αναγνώρισε ωστόσο ότι ένα μέρος αυτής της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει ακόμα στους πολίτες, και αυτό είναι αλήθεια, προσπαθώντας να το θεραπεύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δήλωσε ότι θα απαντά πάντα με πραγματικά στοιχεία, αναγνωρίζοντας τα σημεία βελτίωσης και πιστώνοντας τη χώρα για τα επιτεύγματα.

Επιφυλάξεις για τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα

Αναφορικά με το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ στα προϊόντα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη συζήτηση «λίγο επαναλαμβανόμενη». Επικαλέστηκε έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδας, η οποία, όπως είπε, δείχνει ξεκάθαρα ότι «είναι ζήτημα εάν το 20% μιας μείωσης ΦΠΑ καταλήγει τελικά στις τιμές των τελικών προϊόντων».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η μείωση του ΦΠΑ αφορά όλους, τόσο τους προνομιούχους όσο και τους λιγότερο προνομιούχους. Δήλωσε ότι δεν βλέπει τον λόγο να καταναλωθεί δημοσιονομικός χώρος για να στηριχθούν «αυτοί που έχουν μεγάλη οικονομική άνεση ή τους επισκέπτες, τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας», όταν ο ίδιος δημοσιονομικός χώρος μπορεί να αξιοποιηθεί για στοχευμένη στήριξη «αυτών που το έχουν περισσότερο ανάγκη».

Δέσμευση για οικονομική σταθερότητα

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην οικονομική κρίση του 2008, δηλώνοντας με έμφαση ότι «όσο είμαι πρωθυπουργός δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψω αυτό να ξαναγίνει». Τόνισε τη δέσμευσή του για οικονομική σταθερότητα και υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο πρωθυπουργός απάντησε σε όσους περίμεναν περισσότερες παροχές. «Άκουσα από κάποιους “περίμενα να δώσει περισσότερα χθες”, λυπάμαι δεν μπορώ», είπε. Εξήγησε ότι αν το έκανε για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευε αυτό για το οποίο έχει εργαστεί σκληρά, υπογραμμίζοντας την προτεραιότητα της μακροπρόθεσμης ευημερίας έναντι των βραχυπρόθεσμων πολιτικών κερδών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit