Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τοποθετήθηκε επί της κριτικής που δέχεται η κυβέρνηση για τη φερόμενη «woke ατζέντα» και το περιεχόμενο των νέων σχολικών βιβλίων. Ο κ. Μητσοτάκης αρνήθηκε κατηγορηματικά την ύπαρξη τέτοιας ατζέντας στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα διαβεβαίωσε ότι τα νέα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές και τυχόν σφάλματα θα διορθωθούν.

Η κριτική και η απάντηση του πρωθυπουργού

Η συζήτηση για τη «woke ατζέντα» επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή την κριτική που δέχθηκε ο πρωθυπουργός από τον Αντώνη Σαμαρά. Η κριτική αυτή αφορούσε τόσο τη «woke ατζέντα» όσο και τη νομοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε ότι δεν πρέπει να εφευρίσκουμε νέες αιτίες διχασμού, καθώς η χώρα έχει ήδη αρκετούς λόγους να είναι διχασμένη.

Ο πρωθυπουργός ήταν σαφής ως προς τη θέση του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα». Πρόσθεσε μάλιστα ότι, αν κάποιοι την υπερασπίζονται, αυτή η κυβέρνηση δεν είναι μεταξύ αυτών. Η δήλωση αυτή έγινε με έμφαση, υπογραμμίζοντας την απόσταση που κρατά η κυβέρνηση από τέτοιου είδους ατζέντες, όπως τις χαρακτήρισε.

Το ζήτημα των σχολικών βιβλίων

Με αφορμή την εν λόγω συζήτηση, επανήλθε στο προσκήνιο και η κριτική για το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων, ειδικά εκείνων του Δημοτικού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι τα νέα σχολικά βιβλία πρόκειται να κυκλοφορήσουν τον επόμενο χρόνο. Υπογράμμισε δε ότι αποτελεί κατάκτηση για τη χώρα η ύπαρξη ενός πολλαπλού συστήματος βιβλίων, το οποίο επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και επιλογές.

Ο πρωθυπουργός εξήγησε τη διαδικασία συγγραφής και αξιολόγησης των βιβλίων, τονίζοντας ότι αυτά δεν γράφονται ούτε από την υπουργό Παιδείας ούτε από το υπουργείο. Αντιθέτως, τα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές ειδικών. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο σφάλμα σε οποιοδήποτε βιβλίο ή κάτι που θεωρείται ότι προκαλεί αδικαιολόγητη αντίδραση, αυτό θα διορθωθεί άμεσα, χωρίς καμία αμφιβολία.

Η «woke ατζέντα» και η διάκρισή της

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια διευκρίνιση σχετικά με τον όρο «woke ατζέντα» και την εφαρμογή του στην ελληνική κοινωνία. Επεσήμανε ότι δεν πρέπει να συγχέεται μια νομική πρωτοβουλία, όπως αυτή που αφορούσε την πολιτική ισότητα στον γάμο, με υπερβολές. Αυτές οι υπερβολές, όπως ανέφερε, όντως παρατηρήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ο συγκεκριμένος όρος.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε με κατηγορηματικό τρόπο ότι στην Ελλάδα δεν υφίσταται «woke ατζέντα». Η δήλωση αυτή αποσκοπεί στο να διαχωρίσει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες από τις έννοιες που έχουν αναπτυχθεί σε άλλα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια, διαβεβαιώνοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν υιοθετεί τέτοιες προσεγγίσεις. Τόνισε ότι η προσπάθεια να εφευρεθούν ατζέντες που δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία είναι αδικαιολόγητη και μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω διχασμό.

Πολιτική ισότητα και ενδοκομματικές συζητήσεις

Η συζήτηση για τη «woke ατζέντα» και τα σχολικά βιβλία άνοιξε επίσης ένα ενδοκομματικό ζήτημα εντός της Νέας Δημοκρατίας. Οι αναφορές ότι τα βιβλία του Δημοτικού ενδεχομένως εξυπηρετούν τη «woke ατζέντα» προκάλεσαν εσωτερικές συζητήσεις. Ο πρωθυπουργός, με τις δηλώσεις του, προσπάθησε να κλείσει αυτό το ζήτημα, διαχωρίζοντας την κυβερνητική πολιτική από τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Η νομοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, μια πρωτοβουλία που αφορούσε την πολιτική ισότητα, αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη να μην συγχέονται τέτοιες νομικές πρωτοβουλίες με ευρύτερες ιδεολογικές ατζέντες, ειδικά όταν αυτές έχουν διαφορετική προέλευση και εφαρμογή, όπως στην περίπτωση των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον ίδιο, εστιάζει στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων και όχι στην εφεύρεση νέων αιτιών διχασμού.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader