Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, εξαπέλυσε δριμεία κριτική κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Η κριτική του κ. Τσουκαλά έρχεται στον απόηχο των πρόσφατων εξαγγελιών που έγιναν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στο κυβερνητικό πακέτο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κ. Μητσοτάκης είτε ζει σε μια «γυάλα» και δεν έχει εικόνα της πραγματικότητας, ως άλλος Λουδοβίκος, είτε επιχειρεί κυνικά να παραπλανήσει τον ελληνικό λαό.

Κριτική για την εικόνα της χώρας και την ακρίβεια

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς σχολίασε πως στην αρχή της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός περιέγραψε μία χώρα όπου όλα είναι τέλεια. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι αυτή την εικόνα «προφανώς μόνο εκείνος την βλέπει έτσι».

Αντιθέτως, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «ο κόσμος βλέπει καθημερινά την ακρίβεια να καταπίνει το εισόδημά του». Επεσήμανε το παράδοξο ότι, ενώ ως χώρα έχουμε αυξήσει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) –κάτι που χαρακτήρισε λογικό μετά τα μνημόνια, καθώς όλες οι χώρες είχαν αύξηση– η αγοραστική δύναμή μας συνεχώς μειώνεται ή μένει στάσιμη στις τελευταίες θέσεις. Ταυτόχρονα, κατήγγειλε μία «επιδρομή έμμεσης φορολογίας χωρίς προηγούμενο» και μία «πλήρη αδυναμία να ελεγχθεί η ακρίβεια».

Η ατζέντα του ΠΑΣΟΚ και η κυβερνητική «παροχολογία»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού αποτελούσε μια «ξεκάθαρη απόπειρα να ακολουθήσει την ατζέντα που βάζει το ΠΑΣΟΚ». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται «χωρίς όραμα, χωρίς αξιοπιστία και με ημίμετρα».

Ειδικότερα, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης «ξέρει ότι ο κόσμος θέλει μια ριζική αλλαγή πορείας». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πολίτες «είδαν πάρα πολλά δισ. να πέφτουν στην ελληνική οικονομία και να μην αφήνουν αναπτυξιακό αποτύπωμα». Κατά τον ίδιο, «αυτή η συνθήκη δεν μπορεί εσαεί να γίνεται ανεκτή». Συνέχισε λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός προσπαθεί να ανακόψει αυτή τη ριζική αλλαγή, την οποία το ΠΑΣΟΚ επαγγέλλεται, μέσα από μία «καθησυχαστική παροχολογία» που επέλεξε. Επιπλέον, προσπαθεί «τα ποσά που παίρνει από φοροεπιδρομές, να τα μεταφράζει σε δήθεν κυβερνητική γενναιοδωρία».

Το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «δεν είπε λέξη στην ομιλία του για το κρίσιμο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους». Τόνισε ότι είναι σαν να μην «βλέπει ότι αυξάνεται το ιδιωτικό χρέος σε απόλυτο αριθμό στη χώρα».

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «αν δούμε τα νούμερα σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ, αυξάνεται το ιδιωτικό χρέος αυτήν τη στιγμή». Πρόσθεσε επίσης ότι «στους servicers έχει μειωθεί ελάχιστα».

Διαφορές στις παρεμβάσεις για μισθούς και συντάξεις

Σχολιάζοντας τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν και αφορούν στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «ο 13ος μισθός είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τα 500 ευρώ που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης».

Ομοίως, υπογράμμισε ότι «100 ευρώ παραπάνω δεν είναι 13η σύνταξη». Επιπλέον, δήλωσε ότι «το να υλοποιηθεί το πρόγραμμα “Σπίτι μου ΙΙΙ” –δηλαδή χαμηλότοκα δάνεια– δεν είναι κοινωνική κατοικία, δηλαδή ένα μακροπρόθεσμο και ουσιαστικό μέτρο».

Η θέση του ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη

Ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε μια προηγούμενη θέση της κυβέρνησης σχετικά με τη 13η σύνταξη. Σχολίασε ότι τον Ιούλιο, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε προτείνει να εφαρμοστεί σταδιακά η 13η σύνταξη, «η κυβέρνηση έλεγε ότι θα έπεφτε η χώρα στα βράχια αν δίνονταν 420 εκατ. ευρώ την πρώτη χρονιά».

Με πληροφορίες από: Reader