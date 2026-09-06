Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Απαντήσεις για οικονομία, εξωτερική πολιτική και εκλογές

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε την Κυριακή (6/9) την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης. Μία ημέρα μετά την κεντρική του ομιλία και τις εξαγγελίες μέτρων για την οικονομία, την καθημερινότητα και την κοινωνία, ο κ. Μητσοτάκης εξειδίκευσε τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Απάντησε σε ερωτήσεις εκπροσώπων του Τύπου για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την εξωτερική πολιτική έως τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.

Εξωτερική πολιτική και Μέση Ανατολή

Ερωτηθείς για τη συμφωνία της Μέκκας και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για μία εξέλιξη που αξίζει να παρακολουθηθεί. Τόνισε ότι αυτή η εξέλιξη δεν μεταβάλλει την κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία είναι η διατήρηση ισχυρών σχέσεων με όλες τις χώρες της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε την επικείμενη επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία, την στενή σχέση της χώρας μας με την κυβέρνηση του Λιβάνου και την επίσκεψή του στην Ιορδανία πριν από κάποιους μήνες. Υπογράμμισε επίσης τη στρατηγική και γεωπολιτική σχέση με την Αίγυπτο, χαρακτηρίζοντας αυτές τις σχέσεις ως στρατηγικού βάθους που ενισχύουν αμυντικά την Ελλάδα. Διευκρίνισε ότι η στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ δεν σημαίνει παραμέληση του ρόλου της ως χώρας-γέφυρας, η οποία επιδιώκει πάντα συναινετικές λύσεις συνολικά στη Μέση Ανατολή.

Πολιτικές εξελίξεις και αντιπολίτευση

Σχετικά με σενάρια συγκυβέρνησης με τον κ. Σαμαρά, χωρίς τον ίδιο ως πρωθυπουργό, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε με την ερώτηση «Μου ζητάτε να… παραιτηθώ;». Πρόσθεσε ότι είναι δύσκολο να απαντήσει σε υποθετικά σενάρια και ότι θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει ο κ. Σαμαράς για να τα σχολιάσουμε.

Αναφορικά με την αντιπολίτευση, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι περίμενε την σχετική ερώτηση από το ΠΑΣΟΚ. Εξέφρασε το ενδιαφέρον του για το γεγονός ότι το επιτελείο του κ. Τσίπρα είχε στείλει διαφορετικό υλικό στους δημοσιογράφους από αυτά που είπε ο ίδιος στην ομιλία του, χαρακτηρίζοντας το ως «πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης».

Εκλογές και τρίτη θητεία

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027. Σημείωσε ότι οι ίδιες ερωτήσεις του είχαν τεθεί και το 2023, τονίζοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Πρόσθεσε ότι υπάρχει ακόμα αρκετή δουλειά και ότι η κυβέρνηση θα εργάζεται σκληρά μέχρι την τελευταία ημέρα που θα κλείσει η Βουλή.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ομιλία του της προηγούμενης ημέρας, όπου περιέγραψε τι μπορεί να προσβλέπει ο πολίτης από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Υπογράμμισε την ανάγκη η χώρα να έχει μία σταθερή κυβέρνηση και ένα σταθερό τιμόνι σε ταραγμένα νερά. Δήλωσε ότι έχει μάθει από τα λάθη και δεν φοβάται τις συγκρούσεις όταν κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr