Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN, όπου αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων της πολιτικής επικαιρότητας. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις, σε αντίθεση με άλλους πολιτικούς χώρους που, όπως υποστήριξε, «τους χαϊδεύουν οι ολιγάρχες». Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλώνοντας ότι «βλάπτει σοβαρά τη Δημοκρατία και το Κοινοβούλιο».

Εξαρτήσεις και ολιγάρχες

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στους δημοσιογράφους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, υπογράμμισε με έμφαση την ανεξαρτησία του ΠΑΣΟΚ. «Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε εξαρτήσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «τους άλλους τους χαϊδεύουν οι ολιγάρχες». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι το κόμμα του θα βάλει κανόνες που θα εφαρμόζονται.

Ερωτηθείς για τον κ. Τσίπρα, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε πως η απόφασή του να ξαναμπεί στην πολιτική είναι δικαίωμά του, αλλά έχει κριθεί, όπως έχει κριθεί και ο κ. Μητσοτάκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπενθύμισε τι προσέφεραν αυτά τα πρόσωπα, τι έλεγαν προεκλογικά και τι έκαναν ως πρωθυπουργοί, επιμένοντας πως και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί κάπου εξυπηρέτησαν και οι ολιγάρχες τους ανταποδίδουν.

Κριτική στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε δριμεία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση, εστιάζοντας στο θέμα της Έλενας Ακρίτα. Υποστήριξε ότι «ο κ. Μητσοτάκης βλάπτει σοβαρά τη Δημοκρατία και το Κοινοβούλιο», χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «σοκαριστική».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι τον έχει ενοχλήσει το θέμα της κ. Ακρίτα, επαναλαμβάνοντας πως ο κ. Μητσοτάκης βλάπτει τη δημοκρατία και το κοινοβούλιο. Σχολίασε επίσης ότι η θεσμική του συμπεριφορά ερμηνεύεται από τον κ. Μαρινάκη ως «συμπόρευση με εκείνους που ήθελαν τη χώρα εκτός Ευρώπης», διευκρινίζοντας ότι η ψηφοφορία δεν είναι κομματική επιλογή, κάτι που, όπως είπε, έκανε η Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια.

Το προεδρείο της Βουλής και οι ανεξάρτητες αρχές

Σε συνέχεια των δηλώσεών του για τη λειτουργία της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα του προεδρείου της Βουλής. Πρόσθεσε πως αν η συγκεκριμένη θέση δεν πληρωθεί, δεν υπάρχει δυνατότητα για νέα διαδικασία, γεγονός που έχει σημαντικές επιπτώσεις.

Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, σημαίνει ότι «χάνεται η θέση και έχουμε αλλοίωση του προεδρείου». Ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την ανησυχία του ότι αυτή η κατάσταση «θα μπορεί να κάνει η ΝΔ «παιχνίδια» με τις ανεξάρτητες αρχές», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του ζητήματος.

Προτάσεις για τα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στο κρίσιμο θέμα των κόκκινων δανείων και την πρόταση του κόμματός του για το ιδιωτικό χρέος. «Ζητάμε να θεσπιστούν κανόνες και να μην κάνουν ό, τι θέλουν τα funds», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ρύθμιση στην αγορά και προστασία των πολιτών.

Ερωτηθείς σχετικά με αφορμή τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι με τους πολίτες», προσθέτοντας πως «λαϊκιστής είναι αυτός που άλλα λέει και άλλα κάνει», θέτοντας ένα σαφές διαχωριστικό.

Ιστορική ημέρα και εκδήλωση στην Κρήτη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την 3η Σεπτεμβρίου ως «ιστορική ημέρα για το κόμμα και τη χώρα». Αυτή η αναφορά πλαισιώνει τις γενικότερες τοποθετήσεις του για την πορεία και τις αρχές του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας έμφαση στη σημασία της ημερομηνίας.

Τέλος, ερωτηθείς για την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα «ξεκίνημα νίκης» σε μια περιφέρεια όπου το κόμμα «πρασίνισε δύο νομούς», εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την εκλογική δύναμη του κόμματος στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis