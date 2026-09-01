Η κόντρα ΠΑΣΟΚ-κυβέρνησης για τη θεσμικότητα κλιμακώνεται

Η αντιπαράθεση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης κλιμακώνεται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οδεύουμε προς τις εκλογές, με τις αφορμές για πολιτικό καβγά να πολλαπλασιάζονται καθημερινά. Οι διαφωνίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται η καταπολέμηση της ακρίβειας και τις επιλογές της κυβέρνησης στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, μέχρι και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, για τα κόκκινα δάνεια. Ωστόσο, στις χθεσινές «κόντρες» μεταξύ των δύο κομμάτων της Μεταπολίτευσης, ξεχώρισε εκείνη που αφορούσε την ψηφοφορία επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής.

Η αφορμή της έντασης και οι κυβερνητικές κατηγορίες

Η ένταση μεταξύ των δύο κομμάτων κορυφώθηκε όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μέμφθηκε το ΠΑΣΟΚ για «όξυνση» του πολιτικού κλίματος. Αυτή η δήλωση προκάλεσε άμεση αντίδραση στη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία δεν άφησε την κατηγορία αναπάντητη, δείχνοντας την πρόθεσή της να απαντήσει δυναμικά.

Η συγκεκριμένη αντιπαράθεση για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής προστέθηκε σε μια σειρά από ήδη υπάρχουσες διαφωνίες. Αυτές περιλαμβάνουν την κριτική του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση για την προσέγγισή της στην καταπολέμηση της ακρίβειας, καθώς και τις επιλογές της σχετικά με την αξιοποίηση των πόρων που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επίσης, οι δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για τα κόκκινα δάνεια έχουν αποτελέσει ένα επιπλέον σημείο τριβής.

Ιστορικά προηγούμενα και ο διακομματικός χαρακτήρας του Προεδρείου

Στην προσπάθειά του να αντικρούσει τις κατηγορίες, το ΠΑΣΟΚ θέλησε να υπενθυμίσει στην Πειραιώς συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι το κυβερνών σήμερα κόμμα, πριν από έντεκα χρόνια, είχε υπερψηφίσει τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για το Προεδρείο της Βουλής. Μεταξύ των προτάσεων εκείνων ήταν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη θέση της Προέδρου της Βουλής, γεγονός που αναδείχθηκε ως παράδειγμα προηγούμενης πρακτικής.

Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ θύμισε ότι το 2019, η Νέα Δημοκρατία είχε υπερψηφίσει την πρόταση του ΜέΡΑ25, του κόμματος του Γιάνη Βαρουφάκη, για Αντιπρόεδρο της Βουλής. Από τη Χαριλάου Τρικούπη τονίστηκε με νόημα ότι το Προεδρείο της Βουλής έχει διακομματικό χαρακτήρα, κάτι που ορίζεται ρητά από τον ίδιο τον Κανονισμό της Βουλής. Ο Κανονισμός προβλέπει ότι η σύνθεση του Προεδρείου πρέπει να αντανακλά την ετυμηγορία του ελληνικού λαού, όπως αυτή εκφράστηκε στις τελευταίες εθνικές εκλογές.

Η χαρακτηριστική δήλωση του Κώστα Τσουκαλά

Τον ρόλο να εξηγήσει τη θέση του ΠΑΣΟΚ ανέλαβε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι για τους παραπάνω λόγους, οι βουλευτές της συμπολίτευσης διαχρονικά ψηφίζουν τους Αντιπροέδρους που προτείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και αντίστροφα, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ψηφίζουν τους προτεινόμενους από την συμπολίτευση.

Σε μια δήλωση που έριξε επιπλέον «νερό στον μύλο» της αντιπαράθεσης, ο κ. Τσουκαλάς απευθύνθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, με τη χαρακτηριστική φράση: «Η θεσμικότητα δεν είναι ελληνικός καφές, κύριε Μαρινάκη, τη μία μέρα να τον πίνεις με ολίγη και την άλλη βαρύ γλυκό». Η δήλωση αυτή υπογράμμισε την κριτική του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το κατά πόσον η κυβέρνηση σέβεται τους θεσμούς.

Οι ανησυχίες του ΠΑΣΟΚ για την πληγείσα θεσμικότητα

Το ΠΑΣΟΚ έχει επανειλημμένα εκφράσει τις ανησυχίες του για τη θεσμικότητα της χώρας, θέτοντας ζήτημα για τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών. Από τη Χαριλάου Τρικούπη αφήνεται να εννοηθεί ότι οι θεσμοί έχουν πληγεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της τελευταίας επταετίας διακυβέρνησης του τόπου από τις κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι κίνδυνοι, σύμφωνα με την εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ, είναι σημαντικοί, ειδικά αν τα κόμματα αρχίσουν να ψηφίζουν τους υποψηφίους Αντιπροέδρους των άλλων κομμάτων με βάση το αν συμφωνούν ή διαφωνούν με τις κατά καιρούς διατυπωμένες απόψεις τους. Αυτή η πρακτική, όπως εκτιμάται, θα μπορούσε να υπονομεύσει τις αυτονόητες μέχρι σήμερα συναινέσεις σε πολιτικό επίπεδο.

Η «κερκόπορτα» και η στόχευση του πρωθυπουργού

Η σύγκρουση για τις μέχρι πρότινος δεδομένες συναινέσεις θεωρείται από το ΠΑΣΟΚ ως άνοιγμα μιας «κερκόπορτας». Αυτό σημαίνει ότι η αμφισβήτηση των καθιερωμένων πρακτικών μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω υπονόμευση της ομαλής λειτουργίας του πολιτικού συστήματος και των θεσμών.

Στην πραγματικότητα, το ΠΑΣΟΚ βάζει στο κάδρο τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπονοώντας ότι η ευθύνη για την κατάσταση αυτή και την υποτιθέμενη πληγή των θεσμών βαραίνει την ηγεσία της κυβέρνησης. Η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης αναμένεται να συνεχιστεί ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

Με πληροφορίες από: Newsit