Η κυβέρνηση ετοιμάζει παροχές στη ΔΕΘ για να αντιμετωπίσει τη δυσαρέσκεια

Με εντατικούς ρυθμούς εργάζεται η κυβέρνηση για τη διασφάλιση κονδυλίων που θα δοθούν ως παροχές στους πολίτες κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι δημοσκοπήσεις πριν το καλοκαίρι παρουσίαζαν αρνητική εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ και οι εξελίξεις του καλοκαιριού επιβάρυναν περαιτέρω την κατάσταση.

Η κυβερνητική στρατηγική ενόψει ΔΕΘ

Το κυβερνητικό επιτελείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερα κονδύλια, τα οποία προορίζονται για παροχές στους πολίτες στη ΔΕΘ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση «ξύνει τον πάτο του βαρελιού» σε αυτή την προσπάθεια, καθώς οι δημοσκοπήσεις που είχε στη διάθεσή της το Μέγαρο Μαξίμου πριν από το καλοκαίρι, έδειχναν μια ιδιαίτερα αρνητική εικόνα για το κυβερνών κόμμα.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς η χώρα θρήνησε θύματα από τις καταστροφικές φωτιές. Παράλληλα, θέματα όπως το φιάσκο των ιδιωτικών πανεπιστημίων άνοιξαν νέες πληγές στην κοινωνία. Επιπρόσθετα, η ακρίβεια έχει παγιωθεί σε υψηλά επίπεδα, ενώ δεν υπήρξε καμία κίνηση στα θέματα της ενέργειας, καθιστώντας την κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη για το κυβερνητικό επιτελείο.

Τα μέτρα που εξετάζονται

Οι συνεργάτες του πρωθυπουργού έχουν στρέψει το βλέμμα τους στη ΔΕΘ και στα μέτρα που αναμένεται να εξαγγείλει εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το κυβερνητικό επιτελείο έχει επεξεργαστεί συνολικά δέκα μέτρα. Από αυτά, δύο αναμένεται να αποτελέσουν έκπληξη και να δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη λάβει τις αποφάσεις για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν. Αυτό που απομένει είναι η οριστικοποίηση των λεπτομερειών, οι οποίες αφορούν το ακριβές ύψος των ελαφρύνσεων που θα δοθούν, καθώς και τον χρόνο εφαρμογής τους.

Οι ομάδες που θα ευεργετηθούν

Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να εστιάσει τις παροχές της σε συγκεκριμένες επαγγελματικές και οικονομικές ομάδες. Στόχος είναι να ευεργετηθούν εκείνοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που δεν είχαν λάβει σημαντικές παροχές από τις προηγούμενες ΔΕΘ.

Έτσι, φέτος τα μέτρα θα αφορούν κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες με δύο παιδιά, τους αγρότες και τη μεσαία τάξη γενικότερα. Ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούνται οι πιο απογοητευμένοι και αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα του εκλογικού σώματος για την κυβέρνηση.

Οι πρώτες πληροφορίες για τις παροχές

Μεταξύ των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, περιλαμβάνεται μια νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Σήμερα, ο κατώτατος μισθός βρίσκεται στα 920 ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει πρόσφατα ότι μέχρι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Αυτή η κίνηση αναμένεται να επηρεάσει άμεσα χιλιάδες εργαζομένους, καθώς και τα επιδόματα και τις παροχές που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό.

Ένα ακόμη μέτρο που εξετάζεται αφορά τις διατακτικές σίτισης που παρέχουν οι επιχειρήσεις προς τους εργαζομένους τους. Το σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι είναι η αύξηση του ημερήσιου ορίου από.

Η σημασία των μετρήσεων του Σεπτεμβρίου

Στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι οι μετρήσεις που θα πραγματοποιηθούν στα τέλη του Σεπτεμβρίου θα είναι καθοριστικές. Αυτές οι μετρήσεις αναμένεται να δείξουν την πραγματική εικόνα της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ και να αποτυπώσουν την επίδραση των μέτρων στην κοινή γνώμη.

Με πληροφορίες από: Topontiki