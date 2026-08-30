Το πρώτο debate των υποψηφίων για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία: Αντιπαραθέσεις και ρωγμές

Στην πρώτη τους μετωπική αναμέτρηση ενόψει των προεδρικών εκλογών της επόμενης χρονιάς, επτά από τους βασικούς διεκδικητές της γαλλικής προεδρίας βρέθηκαν στον ίδιο χώρο. Οι υποψήφιοι παρουσίασαν το όραμά τους για την επόμενη ημέρα της Γαλλίας, σε μια τηλεμαχία που φιλοξενήθηκε στο κεντρικό κορτ του Ρολάν Γκαρός. Η διοργάνωση ανήκε στην ισχυρή εργοδοτική ένωση MEDEF.

Η πρώτη αναμέτρηση και οι στόχοι της

Η τηλεμαχία είχε ως αρχικό στόχο να αναδείξει τις θέσεις των υποψηφίων για τη γαλλική βιομηχανία. Ωστόσο, η συζήτηση γρήγορα μετετράπη σε πεδίο σφοδρών αντιπαραθέσεων μεταξύ των διεκδικητών.

Η συζήτηση ξεπέρασε κατά πολύ τον προγραμματισμένο χρόνο, με τους υποψηφίους να διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε διάφορα θέματα. Από αυτή την πρώτη αναμέτρηση δεν προέκυψε κανένας ξεκάθαρος νικητής, όπως σχολιάστηκε.

Το «επικίνδυνο κοκτέιλ» και οι ριζοσπαστικές προτάσεις

Το πολιτικό σκηνικό δυναμιτίστηκε από τις ριζοσπαστικές προτάσεις του Ζαν-Λικ Μελανσόν. Παράλληλα, η αμφιλεγόμενη οικονομική ατζέντα της Μαρίν Λε Πεν συνέθεσε ένα επικίνδυνο και εκρηκτικό «κοκτέιλ» για τη διαδοχή του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν επικρίνει διαχρονικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζοντάς την ως όχημα για τον ανεξέλεγκτο καπιταλισμό γερμανικού τύπου. Οι θέσεις του αυτές έρχονται σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας.

Οι κεντρώοι και συντηρητικοί υποψήφιοι

Από την πλευρά των κεντρώων και συντηρητικών υποψηφίων, ο Γκαμπριέλ Ατάλ, ο Εντουάρ Φιλίπ και ο Μπρυνό Ρεταγιό επιχείρησαν να πείσουν για τη δημοσιονομική τους πειθαρχία. Οι προτάσεις τους επικεντρώθηκαν σε μια πιο συντηρητική οικονομική προσέγγιση.

Ο Εντουάρ Φιλίπ, ένας υποψήφιος της Κεντροδεξιάς, διετέλεσε πρωθυπουργός του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν την περίοδο 2017-2020, φέρνοντας την εμπειρία του από την κυβερνητική θητεία στη συζήτηση.

Βαθιές ρωγμές στην ευρωπαϊκή πολιτική

Οι βαθιές ρωγμές γύρω από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης φάνηκαν μόλις λίγες ώρες αφότου η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χρησιμοποίησε την ομιλία της στην ίδια εκδήλωση για να υπερασπιστεί το τεράστιο ευρωπαϊκό σχέδιο δαπανών, ύψους 2 τρισ. ευρώ.

Ο Εντουάρ Φιλίπ κατέκρινε σφοδρά την απόφαση της Ευρωπαίας αξιωματούχου να υπογράψει μια «αξιολύπητη συνθήκη στη Σκωτία» με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στην εμπορική συμφωνία του Τέρνμπερι. Παράλληλα, εκθείασε την αποφασιστικότητα του Μαρκ Κάρνεϊ στη διαχείριση του Τραμπ.

Θέσεις για την Ευρώπη και τη διεθνή σκηνή

Ο Εντουάρ Φιλίπ εξέφρασε την πλήρη στήριξή του σε μια πανευρωπαϊκή ένωση κεφαλαιαγορών. Επιπλέον, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να πείσουμε τους Ευρωπαίους εταίρους μας να μιλήσουν τη γλώσσα της ισχύος στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Από την πλευρά του, ο Κεντροαριστερός ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλυκσμάν επισήμανε ότι η Γαλλία απέτυχε να εκμεταλλευτεί τη σημερινή γεωπολιτική συγκυρία. Θεωρεί ότι η χώρα δεν κατάφερε να αναλάβει τα ηνία μιας περισσότερο στρατηγικά αυτόνομης Ευρώπης, ένα δόγμα που κηρύττει εδώ και καιρό ο Μακρόν.

Ο Γκλυκσμάν τόνισε πως «η Γαλλία μπορεί να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη πίσω από αυτή την αυτόνομη ευρωπαϊκή δύναμη που ξέρει πώς να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της. Αλλά για να το πετύχει αυτό, πρέπει να σταματήσει να φοβάται να υπερασπιστεί τα ίδια της τα συμφέροντα». Την επτάδα των υποψηφίων συμπλήρωσαν η Μαρίν Τοντελιέ και ο Ραφαέλ Γκλυκσμάν.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis