Άδωνις Γεωργιάδης απαντά σε εκπρόσωπο Σαμαρά για τις αναφορές σε «παλιό ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ»

Την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, προκάλεσαν οι δηλώσεις του Νίκου Τσούτσια, διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Τσούτσιας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θυμίζει «το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ» και ότι η φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας έχει αλλάξει. Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε μέσω ανάρτησής του, τονίζοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις προσβάλλουν όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά.

Οι δηλώσεις που προκάλεσαν την αντίδραση

Ο Νίκος Τσούτσιας, διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, προέβη σε δηλώσεις στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, οι οποίες έθεσαν σε αμφισβήτηση τη φυσιογνωμία της σημερινής Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσούτσιας ανέφερε πως το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη παρουσιάζει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στο «παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ» και «ολίγον παλιό ΛΑΟΣ».

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Τσούτσιας υποστήριξε επί λέξει: «Το κόμμα του κ. Μητσοτάκη είναι το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ολίγον παλιό ΛΑΟΣ και, ανάλογα την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις, ρίχνουμε και δύο ατάκες». Αυτές οι αναφορές αποτέλεσαν το έναυσμα για την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας.

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στις δηλώσεις του Νίκου Τσούτσια μέσω ανάρτησής του. Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις δεν προσβάλλουν αποκλειστικά τον ίδιο, αλλά και τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά. Η επιχειρηματολογία του κ. Γεωργιάδη βασίστηκε στο γεγονός ότι ο κ. Σαμαράς ήταν εκείνος που είχε εντάξει στη Νέα Δημοκρατία στελέχη προερχόμενα από τον ΛΑΟΣ.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πάντα πίστευα ότι οι εμφύλιοι πόλεμοι οδηγούν αναπόφευκτα σε αίσχη και σε παραλογισμούς, αλλά ομολογώ από τον Αντώνη Σαμαρά περιμένω κάτι καλύτερο». Με αυτό τον τρόπο, ο υπουργός Υγείας εξέφρασε την απογοήτευσή του για το επίπεδο των δηλώσεων.

Η ένταξη στελεχών από τον ΛΑΟΣ και οι διορισμοί

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι η αναφορά του Νίκου Τσούτσια «σε ολίγον παλαιό ΛΑΟΣ» με σκοπό να «αποδείξει» ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλαξε τον χαρακτήρα της παράταξης, προσβάλλει τον τότε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Σαμαράς ήταν αυτός που προσκάλεσε και ενέταξε στο κόμμα τον ίδιο τον Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και τους Μάκη Βορίδη και Θάνο Πλεύρη.

Πέρα από την ένταξή τους στο κόμμα, ο Αντώνης Σαμαράς είχε προχωρήσει και σε σημαντικούς διορισμούς. Συγκεκριμένα, διόρισε τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Μάκη Βορίδη ως υπουργούς Υγείας στην κυβέρνησή του. Επιπλέον, ο κ. Γεωργιάδης είχε αναλάβει και τη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κ. Σαμαρά, γεγονός που υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη που του είχε δείξει ο πρώην πρωθυπουργός.

Έκκληση για σεβασμό και σαφής προειδοποίηση

Ο υπουργός Υγείας εξέφρασε την ελπίδα του για τη συνέχεια των αποφάσεων του Αντώνη Σαμαρά, δηλώνοντας ότι αυτές θα πρέπει να γίνουν «με σεβασμό στους κοινούς μας αγώνες και όχι με συνεντεύξεις τόσο χαμηλού επιπέδου». Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε τη δική του σταθερή στάση απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.

«Εγώ έχω αποφασίσει να τον αντιμετωπίζω πάντα με τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη που του αρμόζει», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ωστόσο, πρόσθεσε μια σαφή προειδοποίηση: «αλλά προσωπικές επιθέσεις σε μένα μάλλον δεν θα είναι καλή ιδέα». Με αυτή τη φράση, ο υπουργός Υγείας έθεσε τα όρια στην κριτική που δέχεται.

Με πληροφορίες από: Topontiki