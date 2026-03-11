Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ, δράση 16913, είναι πλέον ανοιχτή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το επίδομα ύψους 750 ευρώ (μικτά), μετά την ανάρτηση του σχετικού ΦΕΚ που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και θα διαρκέσουν μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων. Οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα των 150 ωρών κατάρτισης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα (μικτά).

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και οι απαιτήσεις

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, η κατάρτιση απευθύνεται αποκλειστικά σε 114.384 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, αποκλείοντας αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους υπαλλήλους και ανέργους. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε 150 ώρες τηλεκατάρτισης, με μόνο μία από αυτές να είναι σύγχρονη, ενώ οι υπόλοιπες θα γίνονται ασύγχρονα, εκτός ωραρίου εργασίας και από προσωπικό υπολογιστή.

Ποιοι αποκλείονται από το πρόγραμμα

Εκτός του προγράμματος θα μείνουν όσοι έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα στο πλαίσιο της ίδιας δράσης (Δράση 16913 «SUB 2»), κατά την τελευταία διετία (2023-2025). Αν κάποιος έχει παρακολουθήσει κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα άλλης δράσης μέσα στο 2025, οι ώρες του δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 300 και δεν θα πρέπει να πιστοποιούνται οι ίδιες δεξιότητες.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αίτηση

Με την ενεργοποίηση του συνδέσμου στο voucher.gov.gr, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους και να επισυνάψουν τις εξής πληροφορίες σε μορφή PDF:

- ΑΦΜ - ΑΜΚΑ - Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεις) ή Διαβατηρίου σε ισχύ - Αντίγραφο τίτλου σπουδών (π.χ. απολυτήριο, πτυχίο) - Αποδεικτικό Ωραρίου Εργασίας - Ημερολόγιο εργασίας από το Εργάνη - Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr - ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού - Βεβαίωση τήρησης λογαριασμού μέσω e-banking ή φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο IBAN που θα δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς θα πρέπει να είναι οι πρώτοι δικαιούχοι στον λογαριασμό.

Θέματα κατάρτισης και τομείς ενδιαφέροντος

Τα προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ εστιάζουν σε τομείς με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν:

- Ψηφιακές δεξιότητες και τεχνολογίες πληροφορικής - Πράσινες δεξιότητες και βιώσιμη ανάπτυξη - Διαχείριση ενέργειας και περιβαλλοντικές πρακτικές - Οικονομικός εγγραμματισμός και χρηματοοικονομικές γνώσεις - Σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες που σχετίζονται με την παραγωγικότητα και την καινοτομία

Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και στη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό χώρο.

