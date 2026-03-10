Ξεκινάει σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το οποίο προσφέρει επιδότηση 750 ευρώ για εργαζομένους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση εργαζομένων σε τομείς υψηλής ζήτησης, με έμφαση στις ψηφιακές, πράσινες δεξιότητες και τον οικονομικό εγγραμματισμό.

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ανοίγει σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, στις 12:00 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζομένους – μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, που επιθυμούν να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και προοπτικές.

Για να συμμετάσχει κάποιος στο πρόγραμμα, πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις: Να είναι εργαζόμενος μισθωτός με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, να είναι άνω των 18 ετών, και να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον την υποχρεωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Επίσης, δεν πρέπει να έχει συμμετάσχει σε παρόμοιο πρόγραμμα της ίδιας δράσης τα τελευταία δύο έτη.

Στοιχεία και διαδικασία κατάρτισης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 150 ώρες κατάρτισης, οι οποίες διαμοιράζονται σε 149 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και 1 ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα περάσουν από εξετάσεις πιστοποίησης που θα διενεργηθούν από ανεξάρτητους φορείς. Οι επιτυχόντες θα λάβουν το εκπαιδευτικό επίδομα των 750 ευρώ, το οποίο είναι μικτό ποσό.

Η κατάρτιση υποστηρίζεται από το σύστημα επιταγών κατάρτισης (training voucher) και αποτελεί μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος NextGenerationEU.

Χωρίς εμπλοκή εργοδοτών

Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι ότι οι εργοδότες των συμμετεχόντων δεν έχουν καμία εμπλοκή στη διαδικασία αιτήσεων, επιλογής, κατάρτισης και πιστοποίησης. Η τρέχουσα απασχόληση των εργαζομένων δεν αποτελεί κριτήριο για την επιλογή ή την πριμοδότηση συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η κατάρτιση λαμβάνει χώρα εκτός του εργασιακού ωραρίου, διασφαλίζοντας ότι δεν θα επηρεάσει τις καθημερινές εργασιακές υποχρεώσεις των εργαζομένων.

Στόχος και χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα στοχεύει να ενισχύσει τις δεξιότητες των εργαζομένων, ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων αγορών εργασίας. Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και την προσαρμογή της στις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς εργασίας, προσφέροντας στους εργαζομένους τα απαραίτητα εργαλεία για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Η πρωτοβουλία της ΔΥΠΑ να προσφέρει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης είναι καίριας σημασίας για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων. Ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου οι ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες γίνονται ολοένα και πιο κρίσιμες, τέτοιες δράσεις ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής εργασιακής δύναμης.

Τα 5 Δικαιολογητικά που πρέπει να ετοιμάσετε

1. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου (Βεβαιώσου ότι και οι δύο όψεις είναι σε ένα αρχείο PDF)

2. Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή

- Όσοι αποφοίτησαν από το Δημοτικό ως και το σχολικό έτος 1979 - 1980 λογίζονται ως απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

- Όσοι αποφοίτησαν από το Δημοτικό από το σχολικό έτος 1980-1981 και έπειτα, απαιτείται και η αποφοίτηση από το Γυμνάσιο

3. Αριθμός IBAN (Στον IBAN πρέπει να φαίνεσαι ως πρώτος δικαιούχους )



4.Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΥΠΑ, στην οποία δηλώνετε ότι: α. Δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο της ίδιας δράσης (Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations), του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next Generation EU.

βα. Το σύνολο των ωρών των προγραμμάτων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που έχω παρακολουθήσει κατά το τελευταίο ένα (1) ημερολογιακό έτος πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο διάρκειας προγράμματος μη τυπικής μάθησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.5.2 της υπ‘ αρ. 82759/29.8.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων / επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε.)» (Β` 4581), όπως εκάστοτε ισχύει.

ββ. Κανένα πρόγραμμα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης της περ. βα που έχω παρακολουθήσει δεν έχει οδηγήσει σε απόκτηση πιστοποιητικού για τις ίδιες δεξιότητες.

γ. Δεν παρακολουθώ και δεν θα παρακολουθήσω κανένα άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που επιδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων που συμπίπτει χρονικά, εν όλω ή εν μέρει, με το πρόγραμμα κατάρτισης για το οποίο υποβάλλω την παρούσα αίτηση.

δ. Είμαι εργαζόμενος μισθωτός, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στον Ιδιωτικό Τομέα, δεν ασκώ ελεύθερο επάγγελμα, και η παρακολούθηση κατάρτισης δε θα συμπίπτει με το ωράριο εργασίας μου.

ε. Διαθέτω τον απαιτούμενο εξοπλισμό και πρόσβαση στο ίντερνετ για την παρακολούθηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

5.Απόδειξη ωραρίου εργασίας δειτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΔΩ

– Πάρε screen-shot από το myERGANI για τον μήνα που ζητείται, ώστε να φαίνεται ο εργοδότης και εσύ.

– Σε περίπτωση που ο εργοδότης σου δεν αναρτά Ημερολόγιο Εργασίας στο MyErgani, μπορείς να αναρτήση άλλο έγγραφο που θα πρέπει να έχει εκδοθεί από Δημόσια Αρχή και να αναγράφει τα παρακάτω:

Α. Ωράριο Εργασίας

Β. Επωνυμία Εργοδότη

Γ. ΑΦΜ και Ονοματεπώνυμο Εργαζομένου

Για να είστε σίγουρα ανάμεσα στους επιτυχόντες ωφελούμενους και να διεκδικήσετε άμεσα το εκπαιδευτικό επίδομα των 750€ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ στα παρακάτω:

1. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Βεβαιωθείτε πως ο αριθμός δελτίου ταυτότητας που είναι προσυμπληρωμένος στην αίτησή σας, είναι ίδιος με αυτόν που διαθέτετε κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής. Να τον διορθώσετε, στην περίπτωση που δεν είναι ίδιος.

2. Τίτλος σπουδών (πτυχίο ή απολυτήριο): Αν έχετε πτυχίο από άλλη χώρα, βεβαιωθείτε πως διαθέτετε την επίσημη αναγνώριση. Αν δε έχετε αναγνωρίσει το πτυχίο σας, να αναρτήσετε στην αίτησή σας το Απολυτήριο Λυκείου. Αν είστε απόφοιτος ΙΕΚ, βεβαιωθείτε πως έχετε το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας. Αν δεν έχετε δώσει ακόμη εξετάσεις, να αναρτήσετε στην αίτησή σας το Απολυτήριο Λυκείου.

3. Ημερολόγιο Εργασίας: Βεβαιωθείτε πως φαίνεται ο ΑΦΜ σας και τα στοιχεία του εργοδότη σας, στην εκτύπωση του ημερολογίου εργασίας που θα κάνετε μέσω του myergani.

4. Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ): Βεβαιωθείτε πως ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που θα δηλώσετε είναι σωστός, ενεργός, έγκυρος και είστε ο μοναδικός ή ο πρώτος δικαιούχος.

5. Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω www.gov.gr ): Βεβαιωθείτε πως το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης είναι σωστό και είναι ακριβώς αυτό που αναφέρει η πρόσκληση ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΔΩΣΑΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Διαβάστε ακόμα: Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νωρίς οι αιτήσεις και νέα κριτήρια συμμετοχής