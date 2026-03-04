Η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του αδικοχαμένου Παύλου Φύσσα, εξέφρασε την ανακούφισή της μετά την ανακοίνωση της τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. «Φεύγω ανακουφισμένη, δεν θα τους ξαναδώ ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτής της απόφασης ως «ιστορική μέρα» και «μεγάλη νίκη της κοινωνίας».

Απόφαση με βαρύτητα

Η απόφαση του Εφετείου επιβεβαίωσε την ενοχή των 42 κατηγορουμένων, οι οποίοι καταδικάστηκαν για την συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση. Η κρίσιμη αυτή απόφαση ήρθε ως αποτέλεσμα μιας μακράς και επίπονης διαδικασίας, η οποία ξεκίνησε μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα το 2013.

Στο δικαστήριο επικράτησε έντονη συναισθηματική φόρτιση, με τους διάδικους να αντιδρούν διαφορετικά στην απόφαση. Από τη μια πλευρά, η οικογένεια του Παύλου Φύσσα και οι υποστηρικτές τους εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την δικαίωση που επιτέλους επήλθε, ενώ από την άλλη, οι κατηγορούμενοι αντιμετώπισαν την απόφαση με εμφανή απογοήτευση.

«Μια μεγάλη νίκη της κοινωνίας»

Η Μάγδα Φύσσα, η οποία υπήρξε παρούσα σε όλη την πορεία της δίκης και έχει χαρακτηριστεί ως σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα, δήλωσε ότι η δικαιοσύνη αποδόθηκε και πως αυτή η απόφαση αποτελεί νίκη όχι μόνο για την οικογένειά της, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία που αντιστάθηκε στην βία και το μίσος.

«Είναι μια μεγάλη νίκη της κοινωνίας», επανέλαβε, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση αυτή δεν αφορά μόνο την δική της περίπτωση, αλλά αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα ενάντια σε κάθε μορφή φασιστικής βίας και καταπίεσης.

Το χρονικό της δίκης

Η δίκη της Χρυσής Αυγής αποτέλεσε ένα από τα πιο μακροχρόνια και πολυσύζητα δικαστικά γεγονότα στην Ελλάδα. Ξεκίνησε το 2015 και ολοκληρώθηκε το 2020, με την πρώτη καταδικαστική απόφαση που αναγνώριζε την οργάνωση ως εγκληματική. Η απόφαση του Εφετείου αποτελεί το τελικό βήμα στην πορεία αυτή, επισφραγίζοντας την καταδίκη των εμπλεκομένων.

Ο Παύλος Φύσσας, μουσικός γνωστός και ως Killah P, δολοφονήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, σε μια επίθεση που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία και αποτέλεσε την αφορμή για την αποκάλυψη των εγκληματικών δράσεων της Χρυσής Αυγής.

Το κλείσιμο ενός κεφαλαίου

Με την απόφαση αυτή, κλείνει ένα κεφάλαιο που είχε ανοίξει με τον πιο τραγικό τρόπο για την οικογένεια Φύσσα, αλλά και για την ίδια την ελληνική κοινωνία. Ο αγώνας της Μάγδας Φύσσα και η αφοσίωσή της στην απόδοση δικαιοσύνης αποτέλεσαν φάρο ελπίδας για πολλούς, ενώ οι προσπάθειές της να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη του γιου της ενέπνευσαν ένα ολόκληρο κίνημα.

Η απόφαση αυτή δεν είναι απλώς ένα νομικό γεγονός, αλλά ένα κοινωνικό ορόσημο, που υπενθυμίζει τη σημασία του αγώνα ενάντια στην αδικία και το φασισμό.

Η τελεσίδικη απόφαση για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής επιβεβαιώνει τη δύναμη της δικαιοσύνης και την επιμονή των ανθρώπων που αγωνίζονται για την αλήθεια. Το παράδειγμα της Μάγδας Φύσσα αναδεικνύει τη σημασία της ατομικής αντίστασης απέναντι στο συλλογικό κακό και αποτελεί μια διαρκή υπενθύμιση ότι η δικαιοσύνη μπορεί να επικρατήσει, ακόμη και όταν οι πιθανότητες φαίνονται εναντίον μας.

Διαβάστε ακόμα: Σούδα: Πόσο πιθανό είναι να γίνει στόχος της κρίσης στη Μέση Ανατολή;Τι δηλώνουν οι ειδικοί