Πέντε χρόνια μετά την ιστορική απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου, το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας επικύρωσε την καταδίκη των 42 κατηγορούμενων για τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Η ακροαματική διαδικασία στο εφετείο διήρκεσε περίπου τρία χρόνια και κατέληξε στην επιβεβαίωση των σοβαρών κατηγοριών.

Ηγεσία της οργάνωσης: Καταδίκη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Στους επτά πρώην βουλευτές Νίκο Μιχαλολιάκο, Ηλία Κασιδιάρη, Ιωάννη Λαγό, Χρήστο Παπά, Ηλία Παναγιώταρο, Γιώργο Γερμενή και Αρτέμη Ματθαιόπουλο, το εφετείο επέβαλε ποινές για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, επιβεβαιώνοντας την πρωτόδικη απόφαση. Η υπόθεση αφορά στην καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης, κάτι που είχε ήδη αποφασιστεί πρωτοδίκως.

Μέλη και συνεργοί: Καταδίκες για ένταξη και συνεργεία

Έντεκα ακόμα πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, μεταξύ των οποίων οι Αντώνιος Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια και Πολύβιος Ζησιμόπουλος, καταδικάστηκαν για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση. Ανάμεσά τους και ο Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα. Επιπλέον, δεκαπέντε άτομα κρίθηκαν ένοχα για συνεργεία στην ανθρωποκτονία του Φύσσα, συμπεριλαμβανομένων των Ιωάννη Άγγου και Μάριου Αναδιώτη.

Επίθεση σε αλιεργάτες: Καταδίκες για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Η επίθεση σε βάρος Αιγύπτιων αλιεργατών στο Κερατσίνι οδήγησε στην καταδίκη πέντε κατηγορουμένων για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι Δημήτρης Αγριογιάννης, Μάρκος Ευγενικός, Θωμάς Μαρίας, Αναστάσιος Πανταζής και Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος βρέθηκαν ένοχοι για τη συμμετοχή τους στην επίθεση.

Παρουσία και αντιδράσεις στο δικαστήριο

Στο δικαστήριο παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η μητέρα του Παύλου Φύσσα και ο αδελφός του Ζακ Κωστόπουλου, προσθέτοντας συναισθηματική ένταση στη διαδικασία. Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορούμενων επιδιώκουν να αναγνωριστούν ελαφρυντικά για τους εντολείς τους, κάτι που αναμένεται να κριθεί σύντομα.

Η απόφαση του εφετείου αποτελεί μια σημαντική επιβεβαίωση της πρωτόδικης καταδίκης, καθιστώντας σαφές ότι η δικαιοσύνη συνεχίζει να προασπίζεται τις αξίες της δημοκρατίας και της κοινωνικής τάξης έναντι εγκληματικών οργανώσεων. Η επιβεβαίωση των καταδικών αναδεικνύει τη σημασία της δικαιοσύνης στην αναχαίτιση του εξτρεμισμού.

