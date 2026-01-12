Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις κυβέρνησης και αγροτών λίγες ώρες πριν από τις προγραμματισμένες συναντήσεις της Τρίτης 13/1. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έστειλε σαφές μήνυμα ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια έχουν εξαντληθεί, ενώ την ίδια ώρα οι αγρότες απειλούν με αποχή από τον διάλογο.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων και το «αγκάθι» των ονομάτων

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει δύο ξεχωριστές συναντήσεις: η πρώτη στη 13:00 και η δεύτερη αμέσως μετά.

Γιατί δύο γύροι; « Θα γίνουν δύο συναντήσεις επειδή οι ίδιοι οι αγρότες δεν ήθελαν να συμπέσουν με άλλες ομάδες», εξήγησε ο εκπρόσωπος, απαντώντας στις αιτιάσεις περί διχοτόμησης.

Θα γίνουν δύο συναντήσεις επειδή οι ίδιοι οι αγρότες δεν ήθελαν να συμπέσουν με άλλες ομάδες», εξήγησε ο εκπρόσωπος, απαντώντας στις αιτιάσεις περί διχοτόμησης. Ασφάλεια και λίστα: Η κυβέρνηση αναμένει ακόμα την επίσημη λίστα με τα ονόματα των συμμετεχόντων, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να λειτουργεί υπό το καθεστώς τελεσιγράφων.

Τέλος στις παροχές – Το «χαρτί» του ρεύματος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν επιπλέον μέτρα στήριξης, προβάλλοντας όμως το πρόγραμμα «ΓΑΙΑ» ως μια σημαντική κατάκτηση:

8,5 λεπτά/KWh: Αυτή θα είναι η τιμή για το αγροτικό ρεύμα.

Στοιχεία: Το 87,2% των αγροτών (155.103 παροχές) δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και θα επωφεληθούν άμεσα.

«Είμαστε πολύ ανεκτικοί μέχρι στιγμής για να επανέλθει η ομαλότητα, αλλά δεν είναι αποδεκτό μια κοινωνική ομάδα να ταλαιπωρεί τους υπόλοιπους πολίτες», τόνισε με νόημα ο κ. Μαρινάκης.

Χατζηδάκης: «Αδιανόητο να μη γίνει διάλογος»

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος κάλεσε τους αγροτοσυνδικαλιστές να επιδείξουν κοινή λογική. «Θέλω να τους ρωτήσω: υπηρετούν το αγροτικό ζήτημα με το να θέτουν συνεχώς πρόσθετα διαδικαστικά ζητήματα για τον αριθμό των συμμετεχόντων;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στάση αναμονής στα μπλόκα

Οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής επιμένουν στο αίτημα για 25 αγρότες και 10 εκπροσώπους λοιπών κλάδων (κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους). Το απόγευμα αναμένονται οι γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα, όπου θα ληφθεί η τελική απόφαση για το αν θα ανηφορίσουν αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου ή αν θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους στους δρόμους.

«Βόμβα» από τους αγρότες: Στον αέρα η συνάντηση με Μητσοτάκη – Τελεσίγραφο για την εκπροσώπηση

Διαβάστε ακόμα: Παρατείνεται η θητεία των Αρχηγών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ – Ποιοι παραμένουν στις θέσεις τους σε ΕΛ.ΑΣ. και Πυροσβεστική