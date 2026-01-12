Σοβαρός είναι πλέον ο κίνδυνος «ναυαγίου» στις αυριανές συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Οι αγρότες κάνουν λόγο για κυβερνητικό εμπαιγμό και προσπάθεια «διχοτόμησης» των μπλόκων, δηλώνοντας έτοιμοι να ακυρώσουν το ραντεβού αν δεν γίνουν δεκτοί οι δικοί τους όροι για τη σύνθεση των επιτροπών.

Το «αγκάθι» των αριθμών: 20+20 ή 25+10;

Η ρήξη προκλήθηκε από τη διαφωνία στον αριθμό και την προέλευση των εκπροσώπων:

Η κυβερνητική πρόταση: Προέβλεπε δύο επιτροπές των 20 ατόμων η καθεμία.

Η θέση των αγροτών: Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων είχε ζητήσει 25 άτομα (αμιγώς γεωργούς) και μια δεύτερη ομάδα 10 ατόμων (κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς).

Οι αγρότες θεωρούν ότι η κυβερνητική φόρμουλα «20+20» είναι προσχηματική και στοχεύει στο να «βάλει στο τραπέζι» μπλόκα που έχουν διαχωρίσει τη θέση τους από την Πανελλαδική Επιτροπή, όπως ορισμένα μπλόκα της Κρήτης και των Πράσινων Φαναριών.

«Τζάμπα ράψαμε τα κοστούμια» – Σκληρή γλώσσα από τα μπλόκα

Οι δηλώσεις των εκπροσώπων των αγροτών στα τηλεοπτικά δίκτυα είναι ενδεικτικές του κλίματος:

Κώστας Ανεστίδης ( Μπλόκο Μαλγάρων): «Η κυβέρνηση μας εμπαίζει. Θέλει να μας διχοτομήσει. Τζάμπα ράψαμε τα κοστούμια για να βγάλουμε φωτογραφίες. Πρέπει να πούμε ένα ηχηρό "όχι" και να μείνουμε στους δρόμους».



Ρίζος Μαρούδας : «Δεν θα πάμε αν δεν γίνουν δεκτά τα μέλη μας. Η κυβέρνηση ας ξεκαθαρίσει το τοπίο τις επόμενες ώρες».



: «Δεν θα πάμε αν δεν γίνουν δεκτά τα μέλη μας. Η κυβέρνηση ας ξεκαθαρίσει το τοπίο τις επόμενες ώρες». Σωκράτης Αλειφτήρας: «Αν δεν γίνει δεκτό το αίτημά μας, μπορεί να αποφασίσουμε να μην πάμε καθόλου».

Σενάριο ολικής ρήξης

Προς το παρόν, τα μπλόκα τηρούν στάση αναμονής για τις επίσημες ανακοινώσεις από το Μαξίμου. Αν η κυβέρνηση επιμείνει στη δική της σύνθεση, οι αγρότες προειδοποιούν με άμεση κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, μετατρέποντας την αυριανή ημέρα από ημέρα διαλόγου σε ημέρα «πολέμου» στους δρόμους.

