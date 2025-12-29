Πέθανε στα 48 του ο Θανάσης Γκώγκος – Βαρύ πένθος στο ΠΑΜΕ για την απώλεια στελέχους του

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον χώρο του συνδικαλιστικού κινήματος ο θάνατος του Θανάσης Γκώγκος, μέλους της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών, ύστερα από μακρόχρονη και γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Με ανακοίνωσή του, το ΠΑΜΕ αποχαιρέτησε τον Θανάση Γκώγκο κάνοντας λόγο για μια απώλεια που αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό. Όπως τονίζεται, επρόκειτο για έναν άνθρωπο σεμνό, ακούραστο και σταθερό στις αρχές του, που υπηρέτησε το εργατικό κίνημα με συνέπεια, χωρίς ποτέ να βάζει τον εαυτό του πάνω από τη συλλογική προσπάθεια.

Ο Θανάσης Γκώγκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977 και από πολύ νεαρή ηλικία εργάστηκε σε διαφορετικούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα. Μέσα από αυτή την πορεία εντάχθηκε ενεργά στο εργατικό κίνημα, αναλαμβάνοντας με τα χρόνια σημαντικές θέσεις ευθύνης. Υπήρξε μέλος της διοίκησης του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας και της ΓΣΕΕ, ενώ μέχρι πρόσφατα συμμετείχε στη διοίκηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας.

Παράλληλα, εκπροσωπούσε τους εργαζόμενους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), δίνοντας –όπως σημειώνεται– καθημερινές μάχες για τα δικαιώματα των ανέργων και των εργαζομένων, με ξεκάθαρο ταξικό προσανατολισμό.

Από το 2003 είχε ενεργό ρόλο στη Γραμματεία Νέων και στη συνέχεια στη Γραμματεία του ΠΑΜΕ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δράση, την οργάνωση και τη συσπείρωση δυνάμεων στο συνδικαλιστικό κίνημα. Ιδιαίτερη ήταν και η συμβολή του στον τομέα της προπαγάνδας, καθώς συμμετείχε στην επεξεργασία θέσεων και παρεμβάσεων, με έμφαση σε ζητήματα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τον χαρακτήριζε έντονο πνεύμα πρωτοβουλίας και δημιουργικότητας, στοιχεία που φάνηκαν και σε δράσεις που συνέδεαν τον αγώνα με τη συλλογικότητα και την καθημερινή ζωή, όπως η οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων του ΠΑΜΕ.

Ακόμη και στη διάρκεια της δύσκολης προσωπικής του δοκιμασίας, παρέμεινε δεμένος με τον συλλογικό αγώνα, παρακολουθώντας με αγωνία τις εξελίξεις και το μέλλον του εργατικού κινήματος. Το ΠΑΜΕ τον αποχαιρετά με σεβασμό και συγκίνηση, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του, στη σύντροφό του Μαρία και στην κόρη του Λένα, με τη δέσμευση ότι ο δρόμος που περπάτησαν μαζί θα συνεχιστεί.

