Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία της Σύλβα Ακρίτα, μιας γυναίκας που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη μεταπολιτευτική πολιτική ιστορία της χώρας. Η πρώην υφυπουργός, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώτη γυναίκα βουλευτής του κόμματος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών.

Στο πλευρό της κόρης της, Έλενα Ακρίτα, βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που συνδέθηκαν μαζί της πολιτικά και προσωπικά. Ανάμεσά τους, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, τιμώντας τη διαδρομή μιας πολιτικού που συνέδεσε το όνομά της με κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και αγώνες.



Από τη Θεσσαλονίκη στην πρώτη γραμμή της πολιτικής

Η Σύλβα-Καίτη Ακρίτα γεννήθηκε το 1928 στη Θεσσαλονίκη, σε οικογένεια με έντονη πολιτική παράδοση. Μεγάλωσε μέσα στις μνήμες της προσφυγιάς και της κοινωνικής ανισότητας, εμπειρίες που καθόρισαν τον προσανατολισμό της προς την κοινωνική πρόνοια.

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, Λουκής Ακρίτας, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της δημόσιας ζωής, ενώ κατά τη διάρκεια της δικτατορίας συμμετείχε ενεργά στον αντιστασιακό αγώνα, πληρώνοντας βαρύ τίμημα με σύλληψη και καταδίκη.



Πρωτοπόρος στο ΠΑΣΟΚ και στο Κοινοβούλιο

Ως ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, η Σύλβα Ακρίτα εξελέγη το 1974 η πρώτη γυναίκα βουλευτής στην ιστορία του κόμματος. Η κοινοβουλευτική της παρουσία ξεχώρισε, ενώ το 1986 ο Ανδρέας Παπανδρέου της ανέθεσε καθήκοντα υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Κατά τη θητεία της, προώθησε κρίσιμες παρεμβάσεις:

ρύθμιση χρόνιων χρεών προσφύγων

νομοθετικές πρωτοβουλίες για την υιοθεσία

μελέτες για τον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας

προγράμματα για άτομα με αναπηρία και την τρίτη ηλικία

ίδρυση νέων βρεφονηπιακών σταθμών



Ένα πολιτικό κεφάλαιο που έκλεισε με αξιοπρέπεια

Μετά το 1996 και την αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, επέλεξε να αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική, διατηρώντας χαμηλό προφίλ, αλλά ακέραιο κύρος. Η πορεία της χαρακτηρίστηκε από συνέπεια, κοινωνική ευαισθησία και ιστορική πρωτιά για τη γυναικεία παρουσία στην πολιτική.

Η σημερινή Ελλάδα αποχαιρέτησε μια γυναίκα που δεν υπήρξε απλώς μάρτυρας της Ιστορίας, αλλά ενεργό κομμάτι της. Ένα πρόσωπο που άνοιξε δρόμους και άφησε παρακαταθήκη, πέρα από κόμματα και εποχές.

