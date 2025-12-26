Γάμος σήμερα για τον Γιάννης Ραγκούσης και τη Μαρίνα Κοντοτόλη στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως

# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανεβαίνουν σήμερα, Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου, ο Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη, έπειτα από πολυετή σχέση. Ο γάμος θα τελεστεί στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Κουμπάροι του ζευγαριού θα είναι οι φίλοι τους Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του Άννα. Ο πρώην υπουργός έχει αποκτήσει τρία παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του με την Κατερίνα Ρούσσου, ενώ η πρώην μαραθωνοδρόμος και νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έχει δύο παιδιά από προηγούμενο γάμο.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί χωρίς κοσμικές υπερβολές, με το ζευγάρι να επιλέγει διακριτικό χαρακτήρα για την προσωπική αυτή στιγμή.

