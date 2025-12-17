Σε δημόσια παρέμβαση προχώρησε η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023, με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που –όπως αναφέρει– τη φέρουν να έχει προχωρήσει σε «ιδρυτική διακήρυξη» πολιτικού φορέα/κόμματος. Με ανάρτησή της στα social media, κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, υποστηρίζοντας ότι γίνεται προσπάθεια παραπλάνησης και στοχοποίησής της.

«Έγκυρη ενημέρωση από τη δική μου σελίδα»

Η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε πως αρκετά μέσα ενημέρωσης –κατά την ίδια– θα επιχειρήσουν να τη «συκοφαντήσουν» και να τη παρουσιάσουν «γραφική», προτρέποντας όσους θέλουν να ενημερώνονται «έγκυρα» να ανατρέχουν στις δικές της επίσημες αναρτήσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένη ανάρτηση που αποδίδεται σε μέσο ενημέρωσης, τονίζοντας ότι δεν έχει αποσυρθεί παρά το γεγονός πως –όπως υποστηρίζει– έχει δηλώσει δημόσια ότι πρόκειται για ψευδές περιεχόμενο.

Διάψευση και για τη «δήθεν ιδρυτική διακήρυξη»

Νωρίτερα, σε ξεχωριστή τοποθέτησή της, διέψευσε ρητά ότι υπάρχει «ιδρυτική διακήρυξη» που προέρχεται από την ίδια, χαρακτηρίζοντάς την «fake» και ζητώντας να αποσυρθεί.

Τι έχει πει για την πολιτική προοπτική

Οι αναρτήσεις έρχονται λίγες ημέρες μετά από συζητήσεις που άνοιξαν γύρω από το ενδεχόμενο πολιτικής πρωτοβουλίας. Σε σχετικά δημοσιεύματα, γίνεται αναφορά σε τοποθετήσεις της ότι βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή» μαζί με άλλους ανθρώπους για την οργάνωση ενός κινήματος, χωρίς να σημαίνει –όπως προκύπτει από τη σημερινή διάψευση– ότι υπάρχει επίσημη «διακήρυξη» ή συγκρότηση κόμματος αυτή τη στιγμή.

Διαβάστε ακόμα: Ασταμάτητα τηλεφωνήματα της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο 100 μετά την Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ