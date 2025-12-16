# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Καρυστιανού: Ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικού κόμματος – Καμία συνεργασία με τα υπάρχοντα κόμματα

Καρυστιανού: Ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικού κόμματος – Καμία συνεργασία με τα υπάρχοντα κόμματα

Ανοικτό το ενδεχόμενο το εγχείρημα στο οποίο συμμετέχει να εξελιχθεί σε πολιτικό κόμμα άφησε η Μαρία Καρυστιανού, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας με υφιστάμενους πολιτικούς σχηματισμούς.

Μιλώντας στο Kontra Channel, τόνισε ότι η σημερινή κατάσταση απαιτεί ενεργή συμμετοχή των πολιτών και ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Όπως ανέφερε, το υπάρχον σύστημα είναι «σαθρό» και χρειάζεται να «γκρεμιστεί και να χτιστεί ξανά από την αρχή», μέσα από την κινητοποίηση της κοινωνίας.

Απαντώντας στο αν θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, δήλωσε ότι βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή» μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούν να οργανώσουν το κίνημα. Σε ερώτηση για το αν αυτό θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε πολιτικό κόμμα, σημείωσε ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό, υπό την προϋπόθεση ότι θα συγκροτηθεί σωστά και με τους κατάλληλους ανθρώπους, ώστε να αποτελέσει μια πραγματικά διαφορετική εναλλακτική επιλογή για τους πολίτες.

Παράλληλα, ήταν κατηγορηματική ως προς τις συνεργασίες με πρόσωπα ή κόμματα του παλαιού πολιτικού συστήματος, τονίζοντας ότι στόχος είναι η συμμετοχή πολιτών χωρίς προηγούμενη κομματική εμπλοκή, με όραμα και διάθεση προσφοράς.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις πιέσεις και τις επιθέσεις που δέχεται, δηλώνοντας αποφασισμένη να συνεχίσει: γνωρίζει, όπως είπε, τους λόγους για τους οποίους κάποιοι θέλουν να τη σταματήσουν, αλλά δεν σκοπεύει να υποχωρήσει και θα προχωρήσει πιο δυναμικά.

Διαβάστε ακόμα: Χαμός στην Εξεταστική: Σκληρή αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου – Ξυλούρη για απειλές, διαλόγους και… Πόρσε

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Λαμία: Άγρια συμπλοκή ανήλικων στο κέντρο της πόλης – Τραυματίστηκε και η μητέρα μιας μαθήτριας
Κοινωνία

Λαμία: Άγρια συμπλοκή ανήλικων στο κέντρο της πόλης – Τραυματίστηκε και η μητέρα μιας μαθήτριας

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Νέα δήλωση «βόμβα» για υπόθεση γνωστού τραγουδιστή – «Η καταγγελία αφορά παρενόχληση»
ShowBiz

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Νέα δήλωση «βόμβα» για υπόθεση γνωστού τραγουδιστή – «Η καταγγελία αφορά παρενόχληση»

Θρίλερ στην Κρήτη με την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Βρέθηκε στίγμα στη Σούδα
Κοινωνία

Θρίλερ στην Κρήτη με την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Βρέθηκε στίγμα στη Σούδα

Σοκ στο Χόλιγουντ: Συνελήφθη ο γιος του Ρομπ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του
ShowBiz

Σοκ στο Χόλιγουντ: Συνελήφθη ο γιος του Ρομπ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του

Λευκάδα: Επιχείρηση διάσωσης για 2χρονο που έπεσε σε σηπτική δεξαμενή – Ανασύρθηκε σώο
Κοινωνία

Λευκάδα: Επιχείρηση διάσωσης για 2χρονο που έπεσε σε σηπτική δεξαμενή – Ανασύρθηκε σώο