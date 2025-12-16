Ανοικτό το ενδεχόμενο το εγχείρημα στο οποίο συμμετέχει να εξελιχθεί σε πολιτικό κόμμα άφησε η Μαρία Καρυστιανού, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας με υφιστάμενους πολιτικούς σχηματισμούς.

Μιλώντας στο Kontra Channel, τόνισε ότι η σημερινή κατάσταση απαιτεί ενεργή συμμετοχή των πολιτών και ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Όπως ανέφερε, το υπάρχον σύστημα είναι «σαθρό» και χρειάζεται να «γκρεμιστεί και να χτιστεί ξανά από την αρχή», μέσα από την κινητοποίηση της κοινωνίας.

Απαντώντας στο αν θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, δήλωσε ότι βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή» μαζί με άλλους ανθρώπους που προσπαθούν να οργανώσουν το κίνημα. Σε ερώτηση για το αν αυτό θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε πολιτικό κόμμα, σημείωσε ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό, υπό την προϋπόθεση ότι θα συγκροτηθεί σωστά και με τους κατάλληλους ανθρώπους, ώστε να αποτελέσει μια πραγματικά διαφορετική εναλλακτική επιλογή για τους πολίτες.

Παράλληλα, ήταν κατηγορηματική ως προς τις συνεργασίες με πρόσωπα ή κόμματα του παλαιού πολιτικού συστήματος, τονίζοντας ότι στόχος είναι η συμμετοχή πολιτών χωρίς προηγούμενη κομματική εμπλοκή, με όραμα και διάθεση προσφοράς.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις πιέσεις και τις επιθέσεις που δέχεται, δηλώνοντας αποφασισμένη να συνεχίσει: γνωρίζει, όπως είπε, τους λόγους για τους οποίους κάποιοι θέλουν να τη σταματήσουν, αλλά δεν σκοπεύει να υποχωρήσει και θα προχωρήσει πιο δυναμικά.

