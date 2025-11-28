Μητσοτάκης: Σε ισχύ η επιστροφή ενός ενοικίου για 900.000 δικαιούχους – Τι προβλέπει το μέτρο

Σε νέα ανάρτησή του στο TikTok, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην εφαρμογή του μέτρου που προβλέπει την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου σε περίπου 900.000 ενοικιαστές, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί μια μόνιμη παρέμβαση με ουσιαστικό αντίκτυπο στο εισόδημα των πολιτών.

Στο βίντεο, ο πρωθυπουργός τονίζει ότι από σήμερα «σχεδόν 900.000 ενοικιαστές θα δουν ένα ολόκληρο ενοίκιο να επιστρέφει στον λογαριασμό τους», εξηγώντας ότι η δυνατότητα αυτή προέκυψε χάρη στη βελτιωμένη πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Τι προβλέπει το μέτρο

- Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επιστροφή έως 800 ευρώ.

- Το ποσό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί.

- Σε οικογένειες που επιβαρύνονται και με φοιτητική κατοικία, η ενίσχυση διπλασιάζεται, φτάνοντας έως και 1.600 ευρώ.

- Ο πρωθυπουργός επισημαίνει επίσης τη σημασία της ορθής δήλωσης των πραγματικών μισθωμάτων στα συμβόλαια, ώστε οι ενοικιαστές να λαμβάνουν την αποζημίωση που δικαιούνται χωρίς αποκλίσεις.

«Η στέγαση είναι μείζον ζήτημα, ειδικά για τους νέους»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνωρίζει ότι το στεγαστικό αποτελεί ένα από τα πιο πιεστικά θέματα για τους νέους, σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί «το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε». Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις προσπάθειες προκειμένου να στηριχθούν όσοι βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη.

