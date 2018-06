Κόντρα χωρίς τέλος ΝΔ-FAZ για Μητσοτάκη και Σκοπιανό. Επίθεση από Μαξίμου

Κόντρα χωρίς τέλος ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση αλλά και στον δημοσιογράφο της FAZ Michael Martens και την Μαρία Σπυράκη έχει ξεσπάσει και δεν λέει να κοπάσει. Αφορμή ένα δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Σκοπιανό.

Σε άρθρο του στη FAZ, ο Michael Martens αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πηγές στο Βερολίνο διαβεβαιώνουν ότι ο Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί επανειλημμένως ότι ως πρωθυπουργός δεν θα ακύρωνε μια συμφωνία στο ονοματολογικό».

Επιπλέον, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης φέρεται να είπε ότι «πρέπει να επιδείξει αντιπαλότητα, προκειμένου να μην χάσει τη δεξιά πτέρυγα του κόμματός του αλλά και για να αποτρέψει τη δημιουργία νέου κόμματος στα δεξιά της ΝΔ».

Πηγές της κυβέρνησης επικαλούνται την FAZ που αναφέρει ότι «ο Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί επανειλημμένως ότι ως πρωθυπουργός δεν θα ακύρωνε μια συμφωνία στο ονοματολογικό» και ότι «πρέπει να επιδείξει αντιπαλότητα, προκειμένου να μην χάσει τη δεξιά πτέρυγα του κόμματός του».

Ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να απαντήσει με παρρησία:

1) Ισχύει ότι έχει δεσμευθεί επανειλημμένως πως "δεν θα ακυρώσει μια συμφωνία στο ονοματολογικό";

2) Ισχύει ότι ομολόγησε εκτός συνόρων πως κρατά αυτή τη στάση στη συμφωνία με την πΓΔΜ "προκειμένου να μην χάσει τη δεξιά πτέρυγα του κόμματός του αλλά και για να αποτρέψει τη δημιουργία νέου κόμματος στα δεξιά της ΝΔ";

Εάν δεν διαψεύσει άμεσα τις αποκαλύψεις της FAZ, επιβεβαιώνει πως είναι όχι μόνο πατριδοκάπηλος αλλά και τσάμπα μάγκας.

Ν.Δ.: Απολύτως ψευδές το δημόσιευμα

«Απολύτως ψευδές από την πρώτη ως την τελευταία του λέξη» χαρακτηρίζει το δημοσίευμα της FAZ η ΝΔ, επισημαίνοντας πως «σε αντίθεση με τον Αλέξη Τσίπρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά την ίδια γλώσσα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του κόμματος τονίζει πως «όπως ακριβώς η ΝΔ έθεσε προ των ευθυνών της την κυβέρνηση με την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε, το ίδιο ακριβώς θα πράξει καταψηφίζοντας τη συμφωνία, όταν οι κκ Τσίπρας και Καμμένος τη φέρουν προς επικύρωση στη Βουλή». Στην ανακοίνωσή της η ΝΔ τονίζει πως δεν την εκπλήσσει «το θράσος του κ. Τσίπρα να ζητά και τα ρέστα από τη ΝΔ για την εθνικά επιζήμια συμφωνία που υπέγραψε», ούτε το γεγονός «ότι χαμογελούσε ακούγοντας τον κ. Ζάεφ να μιλά μπροστά του για Μακεδόνες, εννοώντας τους συμπατριώτες του».

Στην Αξιωματική Αντιπολίτευση επισημαίνουν πως «μακεδονική εθνότητα και γλώσσα καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε αποδεχθεί και οι 153 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ φέρουν ακέραια την ευθύνη για τη συμφωνία των Πρεσπών, που ήδη παράγει τετελεσμένα.»

Σπυράκη σε δημοσιογράφο της FAZ: Η ΝΔ θα καταψηφίσει τη συμφωνία

Η Εκπρόσωπος της ΝΔ Μαρία Σπυράκη όχι μόνο διαψεύδει κατηγορηματικά τους νέους ισχυρισμούς του δημοσιογράφους της FAZ πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει στο εξωτερικό πως θα υπερψηφίσει τη συμφωνία με τα Σκόπια καλώντας τον να… τσεκάρει καλύτερα τις πηγές του.

«Ειναι επίσημο : η ΝΔ είναι έτοιμη να καταψηφίσει την επικύρωση της συμφωνίας. Να τσεκάρετε τις πηγές σας» είναι η ανάρτηση της κας Σπυράκη στο twitter.

This is official: ND is ready to vote against the ratification of the agreement. Please check your sources... https://t.co/5qVoi7p8HO — Maria Spyraki MEP (@MariaSpyraki) 18 Ιουνίου 2018

Ο δημοσιογράφος της FAZ επιμένει

Ο Michael Martens υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει διαβεβαιώσει ότι δεν θα ανατρέψει τη συμφωνία Ελλάδας – ΠΓΔΜ για το Σκοπιανό, όταν γίνει πρωθυπουργός. Σχολιάζοντας το γεγονός πως μετά από πρόκληση του ΣΥΡΙΖΑ η ΝΔ το διέψευσε, ο Γερμανός δημογράφος επέμεινε.

Σε ανάρτησή του στο twitter, επέμεινε ότι δυο πηγές από το Βερολίνο του είπαν πως ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας διαβεβαίωσε ότι δεν διαφωνεί με τη συμφωνία αλλά πρέπει να αντιδράσει για να κρατήσει τη ΝΔ ενωμένη.

Έγραψε χαρακτηριστικά: «Μετά από πρόκληση του ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ λέει ότι το δημοσίευμα της FAZ σύμφωνα με το οποίο ο Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι δεν θα πάρει πίσω τη συμφωνία με την ΠΓΔΜ ως πρωθυπουργός ήταν «τελείως λάθος». Διαβεβαιώνω: δυο πηγές στο Βερολίνο μου είπαν ότι ο Μητσοτάκης είπε μόνο αυτό: Είναι ΟΚ με τη συμφωνία αλλά πρέπει να προκαλέσει σάλο για να κρατήσει τη ΝΔ ενωμένη».

Challenged by Syriza, ND says report in FAZ according to which #Mitsotakis assured he´d not take back a FYROM-deal as a PM was “totally wrong”. I assert: 2 sources in Berlin told me Mitsotakis said just that: He´s ok with a deal but must stir some noise to keep ND together. — Michael Martens (@Andric1961) 18 Ιουνίου 2018

Σε άλλη ανάρτησή του, θυμήθηκε ότι το 2013 ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας που του είχαν επιτεθεί για όσα είχε γράψει. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά όπως έγραψε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τον είχε… διώξει με τις κλωτσιές γιατί δεν του άρεσαν οι ερωτήσεις του.

«Το 2013, δεν άρεσαν στον Τσίπρα οι ερωτήσεις μου και με πέταξε με τις κλωτσιές από μια συνέντευξη. Η Αυγή και ο ΣΥΡΙΖΑ με αποκάλεσαν ψεύτη. Τώρα, με λέει ψεύτη η ΝΔ μετά απ’ όσα έγραψα για τον Μητσοτάκη και την ΠΓΔΜ. Κατά κάποιο τρόπο, δεν έχω τύχη με τους μελλοντικούς πρωθυπουργούς της Ελλάδας…».

In 2013, after Tsipras disliked my questions and kicked me out of an interview, Avgi & Syriza called me a liar. Now I am called a liar by ND after what I wrote on Mitsotakis and Fyrom. Somehow, I have no luck with future Greek Prime Ministers. Oh well…https://t.co/W894yZuqtq — Michael Martens (@Andric1961) 18 Ιουνίου 2018

Τζανακόπουλος: Ο κ. Μητσοτάκης είναι βαρύτατα εκτεθειμένος

Υποκρισία και εμπόριο πατριωτισμού καταλογίζει στον πρόεδρο της ΝΔ, ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός Εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος με αφορμή το δημοσίευμα της FAZ.

"Ο κ. Μητσοτάκης είναι βαρύτατα εκτεθειμένος. Κάνει φασαρία για τη συμφωνία με την πΓΔΜ για να μη διασπαστεί το κόμμα του, λέει ο ρεπόρτερ της FAZ" σημειώνει σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο κ. Τζανακόπουλος .

Προσθέτει "η υποκρισία και το εμπόριο πατριωτισμού σε όλο τους το μεγαλείο" .

Ο κ. Τζανακόπουλος παραθέτει στην ανάρτησή του και το tweet του δημοσιογράφου Michael Martens: