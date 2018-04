Η επίθεση στη Συρία έγινε για τρεις βασικούς λόγους εξηγεί Ελληνας ερευνητής. Βίντεο

Η απάντηση για τη φερόμενη επίθεση με χημικά όπλα από καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία, ήρθε τα ξημερώματα του Σαββάτου, οπότε ΗΠΑ, Γαλλία και Βρετανία πραγματοποίησαν συντονισμένα πλήγματα σε τρεις στόχους εγκαταστάσεων παραγωγής και αποθήκευσης χημικών όπλων σε Δαμασκό και Χομς.



Τρεις βασικούς στόχους που θέλει να καταφέρει το αμυντικό στρατόπεδο, μετά την επίθεση, «βλέπει» ο κ. Ζήνωνας Τζιάρρας, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του πανεπιστημίου Κύπρου.



Σύμφωνα με τον ίδιο, οι στόχοι αυτοί είναι οι εξής: το γόητρο, η αξιοπιστία και ο έλεγχος κάποιων οπλικών συστημάτων.



«Η Δύση με αφορμή την μη επιβεβαιωμένη ή από κάποιους επιβεβαιωμένη χημική επίθεση στη Συρία, έχουν εντείνει τους τόνους και έχουν εκτοξεύσει διάφορες απειλές τις οποίες έπρεπε να υλοποιήσουν για να διατηρήσουν την αξιοπιστία και το γόητρό τους σαν μεγάλες δυνάμεις. Άρα η επίθεση έπρεπε να γίνει», τονίζει ο κ. Τζιάρρας μιλώντας στο CNN Greece.



Με την επίθεση αυτή, "το Πεντάγωνο διατείνεται ότι κατάφεραν να αποτρέψουν την περεταίρω ανάπτυξη και χρήση χημικών όπλων από το καθεστώς Άσαντ στο εγγύς μέλλον", σημειώνει.



Σύμφωνα με τον ίδιο, Πεντάγωνο και σύμμαχοι έκαναν πολύ καλή δουλειά στην προσπάθειά τους να μην χτυπήσουν ρωσικούς στόχους, αποφεύγοντας έτσι μια περεταίρω κλιμάκωση στρατιωτικής φύσεως με τη Ρωσία.



Η Ρωσία είπε ότι θα ανταποδώσει για την επίθεση, ωστόσο όπως εκτιμά ο κ. Τζιάρρας, «ενδέχεται αυτή η ανταπόδοση να μην είναι τόσο σοβαρή ή καίρια στρατιωτικά όσο θα περίμενε κανείς, δεδομένου ότι οι δικοί της στόχοι δεν έχουν χτυπηθεί άμεσα, παρά μόνο του καθεστώτος Άσαντ».



Σημειώνει επίσης ότι βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν αρκετούς Σύρους να πανηγυρίζουν, καθώς κατ’ αυτούς απέτυχαν οι αμερικανικές και άλλες δυτικές επιχειρήσεις, κάτι που καταδεικνύει ότι η στοχοθεσία του δυτικού στρατοπέδου δεν ήταν τόσο καίρια.



Όσον αφορά την εξέλιξη της κατάστασης από εδώ και πέρα, ο κ. Τζιάρρας επισημαίνει:



«Οι πιέσεις που εντείνονται φαίνεται να οδηγούν σε μία προσπάθεια διευθέτησης της κρίσης πρώτα απ’όλα μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας για αποκλιμάκωση και σε δεύτερο στάδιο στην προσπάθεια διευθέτησης της συριακής κρίσης πιο συνολικά, μέσω μιας πολιτικής περισσότερο προσέγγισης και όχι στρατιωτικής, για να επέλθει σταθερότητα».

Η Τουρκία χαιρετίζει την στρατιωτική επίθεση της Δύσης



Ως «κατάλληλη απάντηση» στην επίθεση με χημικά που στοίχισε τη ζωή σε πολλούς αμάχους στη Ντούμα στις 7 Απριλίου, χαρακτηρίζει η Άγκυρα τα συντονισμένα πλήγματα που πραγματοποίησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Συρία οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Βρετανία.



Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, «χαιρετίζουμε την επιχείρηση που ανακούφισε τη συνείδηση της ανθρωπότητας για την επίθεση στη Ντούμα, που σε μεγάλο βαθμό υπάρχουν υποψίες ότι πραγματοποιήθηκε από το καθεστώς».



Επιθέσεις με όπλα μαζικής καταστροφής, συμπεριλαμβανομένων και των χημικών όπλων, που στοχεύουν αδιακρίτως πολίτες, αποτελούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το συριακό καθεστώς, που τυραννά πάνω από επτά χρόνια τον ίδιο τον λαό του, είτε με συμβατικά είτε με χημικά όπλα, έχει αποδεδειγμένο ιστορικό εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου. Η συνείδηση της διεθνούς κοινότητας δεν έχει καμία αμφιβολία ως προς αυτό, τονίζεται στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.



Η Τουρκία πιστεύει πως είναι εξαιρετικά σημαντικό, τέτοια εγκλήματα να μην μένουν ατιμώρητα καθώς και να διασφαλίζεται ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη παρόμοιων εγκλημάτων, προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση η οποία καταλήγει:



Υπό το πρίσμα αυτής της εμπειρίας, είναι σημαντικό για τη διεθνή κοινότητα, ιδίως για τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να συμφωνήσουν κοινά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η χρήση χημικών όπλων δεν θα παραμείνει ατιμώρητη.

Τα tweet με τον βομβαρδισμο της Συρίας:

Syria intercepted many of 100+ missiles launched at its civilian, military objects – Russia https://t.co/b6qd7TCtif pic.twitter.com/u752cikHjN