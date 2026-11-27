Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται το Μεσολόγγι λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων που πλήττουν την ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Η Πολιτική Προστασία απέστειλε προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Η κακοκαιρία, η οποία έχει αναβαθμιστεί σε επικίνδυνων φαινομένων, έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, όπως στη Θεσπρωτία.

Ενεργοποίηση του 112 στο Μεσολόγγι

Το μεσημέρι της Παρασκευής 27.11.2026, ενεργοποιήθηκε το σύστημα του 112 για τον δήμο Μεσολογγίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Το μήνυμα προειδοποιούσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Από το μεσημέρι της Παρασκευής, η κακοκαιρία χτυπά το Μεσολόγγι με ιδιαίτερη ένταση, φέρνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Νωρίτερα, πλημμυρικά προβλήματα είχαν καταγραφεί σε περιοχές όπως ο Πεντάλοφος και το Λεσίνι, ενώ έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν και στο Αιτωλικό, στα Ελληνικά και στα Μούσουρα. Οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή λόγω της συνεχιζόμενης επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων.

Αναβάθμιση του έκτακτου δελτίου καιρού

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού αναβαθμίστηκε από την ΕΜΥ σε «Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων». Αυτό σημαίνει ότι αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν έως και τα 10 μποφόρ, πλήττοντας μεγάλο μέρος της χώρας.

Για σήμερα, Παρασκευή, έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχίσει να χτυπά τη χώρα μας με έντονα φαινόμενα για περίπου τρεις ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Κυριακή.

Σοβαρά προβλήματα στη Θεσπρωτία

Το κύμα κακοκαιρίας έχει ήδη αφήσει έντονο το αποτύπωμά του στη Θεσπρωτία, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στα Σύβοτα και την Πλαταριά του Δήμου Ηγουμενίτσας, όπου το οδικό δίκτυο μετατράπηκε σε χείμαρρους και γέμισε με φερτά υλικά, καθιστώντας δύσκολη την κυκλοφορία.

Μέχρι το πρωί της Παρασκευής, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής είχε δεχθεί συνολικά 150 κλήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν σε 145 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα κτίρια, ενώ πραγματοποίησαν και 5 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και μεταφοράς πολιτών σε ασφαλή σημεία, αντιμετωπίζοντας τις έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ημέρες

Η κακοκαιρία αναμένεται να επεκταθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Ειδικότερα, το Σάββατο τα φαινόμενα θα συνεχίσουν να πλήττουν με μανία τις περιοχές του Ιονίου, της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς, ενώ στο στόχαστρο θα μπει και η δυτική Πελοπόννησος.

Από το βράδυ του Σαββάτου, η κακοκαιρία προβλέπεται να χτυπήσει και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως οι νομοί Πιερίας και Χαλκιδικής, καθώς και την ανατολική Θεσσαλία. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες για την ασφάλειά τους, καθώς τα φαινόμενα θα παραμείνουν έντονα και επικίνδυνα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Enikos