Ένα Σαββατοκύριακο με έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπουν τα στοιχεία των μετεωρολογικών μοντέλων, καθώς η κακοκαιρία διαρκείας ξεκινά αύριο, Παρασκευή, και θα φέρει καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους έως 9 μποφόρ, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η επιδείνωση του καιρού αρχίζει αύριο, Παρασκευή, και αναμένεται η έκδοση έκτακτου δελτίου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν πολλές περιοχές της χώρας και απαιτείται προσοχή.

Επιδείνωση του καιρού και έκτακτο δελτίο

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Γιώργο Εμμανουήλ, η κακοκαιρία θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα, φέρνοντας μαζί της καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και χιόνια στα ορεινά. Η έναρξη των έντονων καιρικών φαινομένων τοποθετείται για αύριο, Παρασκευή.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) πιθανότατα θα εκδώσει έκτακτο δελτίο ήδη από αύριο, Παρασκευή, προειδοποιώντας για την έκταση των φαινομένων που θα επηρεάσουν πολλές περιοχές της χώρας.

Ο καιρός σήμερα Πέμπτη

Σήμερα, Πέμπτη, επικρατούν νότιοι άνεμοι, οι οποίοι ανεβάζουν ελαφρώς τη θερμοκρασία σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Από το βράδυ αναμένονται βροχές στη Δυτική Ελλάδα, οι οποίες στη συνέχεια θα επεκταθούν και στα βόρεια.

Αργά τη νύχτα, καταιγίδες θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά, στο Βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 15 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, στους 18 με 20 στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές και στους 21 με 22 στις νοτιότερες, όπως στη βόρεια Κρήτη.

Στην Αθήνα, ο καιρός θα είναι καλός, με λίγα σύννεφα κατά διαστήματα, θερμοκρασία από 11 έως 18 βαθμούς και νοτιάδες 4 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης καλός καιρός, με θερμοκρασία έως 15 βαθμούς, ασθενείς ανέμους και σχεδόν άπνοια, ενώ αργά το βράδυ αναμένονται βροχές, χωρίς ιδιαίτερη ένταση.

Πρόγνωση για την Παρασκευή

Αύριο, Παρασκευή, οι βροχές θα επηρεάσουν τη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τη Βόρεια Ελλάδα. Καταιγίδες αναμένονται στα βορειοδυτικά, δηλαδή στο Βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία, με τα έντονα φαινόμενα να εκδηλώνονται κυρίως προς το βράδυ.

Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στις ελάχιστες τιμές, δηλαδή κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί.

Το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο, το μέτωπο της κακοκαιρίας θα μετακινηθεί νοτιότερα. Βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, σε όλες τις ηπειρωτικές περιοχές και στο Βόρειο Αιγαίο, με καταιγίδες στη δυτική χώρα, στη Θεσσαλία και στα βόρεια. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα στα βορειοδυτικά και σε περιοχές της Θεσσαλίας, κυρίως στην ανατολική.

Βροχές αναμένονται και στην Αττική, από το μεσημέρι και μετά. Από το απόγευπο του Σαββάτου εγκαθίσταται ισχυρό βορειοανατολικό ρεύμα στο Βόρειο Αιγαίο, το οποίο το βράδυ θα φτάσει τα 8 μποφόρ.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας

Την Κυριακή, η κακοκαιρία συνεχίζεται και το βορειοανατολικό ρεύμα ενισχύεται, με τους ανέμους να φτάνουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 8 στο Ιόνιο, δηλαδή θυελλώδη ένταση. Τα έντονα φαινόμενα θα επικεντρωθούν στη Θεσσαλία, στην Κεντρική και Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο.

Τη Δευτέρα, τα φαινόμενα θα μετακινηθούν και προς την Κρήτη, σηματοδοτώντας τη συνέχιση της κακοκαιρίας σε ακόμα νοτιότερες περιοχές.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr