Ο καιρός την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου: Συννεφιά και ισχυροί νοτιάδες

Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου σε δυτικές περιοχές και το ανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν στα ηπειρωτικά από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ενώ η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Γενική εικόνα του καιρού

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η Πέμπτη 12 Νοεμβρίου θα χαρακτηριστεί από την παρουσία νεφώσεων σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ειδικότερα, τοπικές βροχές προβλέπονται στις δυτικές περιοχές, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο, επηρεάζοντας τις συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, η πρόγνωση κάνει λόγο για αραιές νεφώσεις. Αυτές οι νεφώσεις αναμένεται να παρουσιάσουν σταδιακή πύκνωση από τις απογευματινές ώρες και μετά, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, δημιουργώντας μια πιο συννεφιασμένη ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι και η ορατότητα

Όσον αφορά τους ανέμους, θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις, με την έντασή τους να κυμαίνεται γενικά μεταξύ 4 και 6 μποφόρ. Ωστόσο, στα πελάγη, οι νοτιάδες θα είναι πιο ισχυροί, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ, γεγονός που απαιτεί προσοχή για τους θαλάσσιους επιβάτες και τα σκάφη.

Ειδική αναφορά γίνεται για το βόρειο Αιγαίο, όπου οι άνεμοι προβλέπεται να ενισχυθούν σημαντικά κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών. Εκεί, η έντασή τους θα φτάσει τοπικά τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Παράλληλα, η ορατότητα σε διάφορες περιοχές της χώρας θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να είναι πιο έντονο τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως λόγω της αυξημένης υγρασίας και των νεφώσεων.

Η πορεία της θερμοκρασίας

Σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει κάποια σημαντική μεταβολή, διατηρώντας τα ίδια περίπου επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι οι συνθήκες θα παραμείνουν σχετικά ήπιες για την εποχή, χωρίς ακραίες μεταβολές προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Πιο αναλυτικά, για τη βόρεια Ελλάδα, οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα κυμανθούν γενικά από 20 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών και νότιων τμημάτων, οι μέγιστες τιμές προβλέπεται να φτάσουν τους 23 έως 25 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας ένα ευχάριστο κλίμα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Ο αναλυτικός πίνακας της ΕΜΥ παρέχει πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τις θερμοκρασίες σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας. Στη Θεσσαλία, για παράδειγμα, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, υποδεικνύοντας μια αρκετά ζεστή ημέρα για την περιοχή.

Στην πρωτεύουσα, την Αττική, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε ένα εύρος από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου, δείχνοντας μια διαφορά μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης τιμής κατά τη διάρκεια του 24ώρου. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας προβλέπονται για τη Δυτική Μακεδονία. Εκεί, η ελάχιστη τιμή θα φτάσει τους 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς Κελσίου, καθιστώντας την περιοχή την πιο ψυχρή σε σχέση με τις υπόλοιπες.

Με πληροφορίες από: Enikos