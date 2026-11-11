Εικόνες καταστροφής στην Αχαΐα από την κακοκαιρία: Άνοιξαν τάφοι και έπεσαν μάντρες

Η έντονη κακοκαιρία που έπληξε την Αχαΐα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε περιουσίες, σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και πολλαπλές κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία της περιοχής. Οι συνέπειες της σφοδρής βροχόπτωσης ήταν ιδιαίτερα αισθητές, με φερτά υλικά και λάσπες να δημιουργούν δυσχέρειες σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Μάλιστα, στο νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής στη Ζήρια, η κατάσταση έλαβε πρωτοφανείς διαστάσεις, καθώς υποχώρησε τοίχος, με αποτέλεσμα να ανοίξουν τάφοι και να φανούν ανθρώπινα οστά.

Καταστροφές στο νεκροταφείο της Ζήριας

Οι εικόνες που προέκυψαν από το νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής στη Ζήρια χαρακτηρίζονται ως σοκαριστικές και προκαλούν δέος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας τοίχος του νεκροταφείου υποχώρησε, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν άμεσα οι τάφοι που ακουμπούσαν σε αυτόν.

Η υποχώρηση του τοίχου οδήγησε στο άνοιγμα των τάφων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν ορατά ανθρώπινα οστά. Αυτό το γεγονός αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της σφοδρότητας με την οποία έπληξε η κακοκαιρία την περιοχή της Αχαΐας, αφήνοντας πίσω της εικόνες καταστροφής.

Προβλήματα στην Ολυμπία Οδό

Η έντονη βροχόπτωση δημιούργησε σημαντικά προβλήματα και στην Ολυμπία Οδό, καθιστώντας αναγκαία την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για λόγους ασφαλείας. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της Παναγοπούλας και κοντά στη σχετική σήραγγα.

Η διακοπή αυτή οφειλόταν στις μεγάλες ποσότητες λάσπης και άλλων φερτών υλικών που παρασύρθηκαν από την έντονη βροχόπτωση και συγκεντρώθηκαν στο οδόστρωμα. Η κατάσταση αυτή καθιστούσε επικίνδυνη τη διέλευση των οχημάτων, με αποτέλεσμα την άμεση παρέμβαση των αρμοδίων αρχών.

Για την προστασία των οδηγών, η παραχωρησιούχος εταιρεία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας. Τα οχήματα ανακατευθύνθηκαν προς την Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών–Αθηνών, στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Δρεπάνου και Σελιανιτίκων. Συνεργεία κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον καθαρισμό του δρόμου από τα συσσωρευμένα υλικά. Περίπου στις 9 το πρωί, δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία η μία λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα, αποκαθιστώντας εν μέρει την ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

Δυσκολίες στην Παλαιά Εθνική Οδό και άλλες περιοχές

Παράλληλα με την Ολυμπία Οδό, προβλήματα καταγράφηκαν και στην Παλαιά Εθνική Οδό. Συγκεκριμένα, στο ύψος του κάμπινγκ “Tsolis”, στην περιοχή του Λαμπιρίου, μεγάλες ποσότητες λάσπης κατέληξαν στο οδόστρωμα. Η συσσώρευση αυτή, αποτέλεσμα της σφοδρής βροχόπτωσης, δυσχέρανε σημαντικά την κυκλοφορία των οχημάτων, δημιουργώντας επιπλέον εμπόδια στους οδηγούς.

Εκτός από τους κεντρικούς οδικούς άξονες, λάσπες, πέτρες και φερτά υλικά κατέληξαν και σε δρόμους, αυλές και κοινόχρηστους χώρους σε άλλες περιοχές της Αχαΐας. Αυτό υπογραμμίζει την ευρεία έκταση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία σε όλη την περιφερειακή ενότητα.

Άμεση κινητοποίηση και ετοιμότητα των αρχών

Αντιμέτωποι με την έκταση των ζημιών και των προβλημάτων, συνεργεία των δήμων και της Περιφέρειας επενέβησαν άμεσα σε όλα τα σημεία που επλήγησαν. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας και στην αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών της κακοκαιρίας.

Η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας παραμένει σε κατάσταση ετοιμότητας, με βασική προτεραιότητα την οδική ασφάλεια. Επίσης, η άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε νέου προβλήματος προκύψει στο οδικό δίκτυο αποτελεί βασικό μέλημα, καθώς η περιοχή προσπαθεί να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς μετά το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας.

Με πληροφορίες από: Enikos