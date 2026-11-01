Η κακοκαιρία «Agneta» φέρνει ισχυρές βροχές και επίμονες καταιγίδες

Η κακοκαιρία «Agneta», η οποία έλαβε το όνομά της από τους Ιταλούς μετεωρολόγους, αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας από την Τρίτη, φέρνοντας μαζί της ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς έχει επισημάνει ότι η κατάσταση του καιρού εισέρχεται σε μια πιο απαιτητική φάση, ενώ παράλληλα έχει απευθύνει ειδική προειδοποίηση για την Αττική κατά τις απογευματινές ώρες της Κυριακής. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει ήδη επικαιροποιήσει το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, διατηρώντας σε ισχύ τις προειδοποιήσεις της.

Η έλευση της «Agneta» και η ονομασία της

Η νέα κακοκαιρία, που ονομάστηκε «Agneta», σχηματίστηκε στην περιοχή του Τυρρηνικού Πελάγους και έλαβε την ονομασία της από τους Ιταλούς μετεωρολόγους, όπως γνωστοποίησε ο Θοδωρής Κολυδάς. Αυτή η ονομασία δόθηκε για την πρώτη κακοκαιρία της σεζόν, καθώς «γεννήθηκε» στη δική τους περιοχή. Η «Agneta» αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας την Τρίτη, αφού πρώτα εξασθενήσει το πρώτο χαμηλό βαρομετρικό που είχε προκαλέσει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, μέσα από τις αναρτήσεις του, περιγράφει την εξέλιξη των φαινομένων, τονίζοντας ότι από τη Δευτέρα και μετά, η κακοκαιρία θα εισέλθει στην πιο απαιτητική της φάση, καθώς τα φαινόμενα προβλέπεται να ενισχυθούν σημαντικά. Μέχρι σήμερα, δεν είχαν διαμορφωθεί οι συνθήκες για να χαρακτηριστεί η κατάσταση ως μια πλήρως οργανωμένη κακοκαιρία, ωστόσο αυτό αλλάζει με την προσέγγιση ενός ανώτερου βαρομετρικού χαμηλού.

Ενίσχυση των φαινομένων και προειδοποιήσεις

Η κατάσταση του καιρού αναμένεται να γίνει σαφώς πιο δύσκολη την Τρίτη (3/11) και την Τετάρτη (4/11), καθώς το ανώτερο χαμηλό πλησιάζει την περιοχή μας και ενισχύει τα φαινόμενα. Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι, παρότι δεν υπάρχει οργανωμένη μετωπική δραστηριότητα, μια εκτεταμένη ζώνη χαμηλών πιέσεων με τρία κέντρα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο συντηρεί βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αυτή η ζώνη είναι που διατηρεί το άστατο καιρικό σκηνικό.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις εντάσεις των βροχοπτώσεων, όπως αυτές αποτυπώνονται στα προγνωστικά δεδομένα. Ο μετεωρολόγος υπογραμμίζει ότι αυτές οι εντάσεις θα καθορίσουν και τις περιοχές που θα δεχθούν τα ισχυρότερα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες. Με βάση τη μέχρι τώρα εξέλιξη, θεωρείται αρκετά πιθανό ότι, εφόσον κριθεί αναγκαίο, η κακοκαιρία των επόμενων ημερών μπορεί τελικά να λάβει και όνομα, πέραν της αρχικής ονομασίας «Agneta» που δόθηκε από τους Ιταλούς.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων

Για σήμερα Κυριακή (01-11-2026), προβλέπεται άστατος καιρός, ο οποίος θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (02-11-2026). Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και στην ανατολική νησιωτική χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως αργά τη νύχτα της Κυριακής.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, αναμένονται ισχυρά φαινόμενα από το απόγευμα της Κυριακής. Ο Θοδωρής Κολυδάς έχει απευθύνει ειδική προειδοποίηση για την Αττική, τονίζοντας την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή τις απογευματινές ώρες της Κυριακής, λόγω του άλλου χαμηλού βαρομετρικού που είναι σε ισχύ.

Επικαιροποίηση δελτίου καιρού και οδηγίες αυτοπροστασίας

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, το οποίο είχε εκδοθεί το Σάββατο 31-10-2026 με α.α. 16/2026, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο, διατηρώντας σε ισχύ τις προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους. Στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων των έντονων καιρικών φαινομένων. Η Γενική Γραμματεία έχει επίσης εκδώσει αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας προς τους πολίτες, προκειμένου να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Enikos