Για επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά από την Τρίτη. Παράλληλα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού, εφιστώντας την προσοχή για ισχυρά φαινόμενα που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας. Η κατάσταση του καιρού εισέρχεται σε μια πιο απαιτητική φάση, με τρία κέντρα χαμηλών πιέσεων να συντηρούν βροχές και καταιγίδες.

Η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, μια εκτεταμένη ζώνη χαμηλών πιέσεων, η οποία περιλαμβάνει τρία κέντρα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση βροχών και καταιγίδων σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αυτά τα κέντρα χαμηλών πιέσεων φέρνουν ήδη βροχές και καταιγίδες, διαμορφώνοντας ένα άστατο σκηνικό.

Μέχρι στιγμής, ο μετεωρολόγος εξηγεί ότι δεν πρόκειται για οργανωμένη κακοκαιρία, καθώς απουσιάζει η οργανωμένη μετωπική δραστηριότητα. Ωστόσο, η εικόνα του καιρού αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τις επόμενες ημέρες, καθώς το ανώτερο βαρομετρικό χαμηλό θα πλησιάσει την περιοχή μας, προκαλώντας ενίσχυση των φαινομένων.

Προειδοποίηση για ενίσχυση των καταιγίδων

Η κορύφωση των φαινομένων αναμένεται την Τρίτη (3/11) και την Τετάρτη (4/11), οπότε και η κατάσταση θα γίνει σαφώς πιο δύσκολη, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Κολυδάς. Η ενίσχυση των βροχών και των καταιγίδων θα είναι σημαντική, απαιτώντας αυξημένη προσοχή από τους πολίτες.

Ο κ. Κολυδάς εφιστά παράλληλα την προσοχή στην Αττική για τις απογευματινές ώρες της Κυριακής (1/11). Η προειδοποίηση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για επαγρύπνηση, καθώς οι καιρικές συνθήκες μπορούν να μεταβληθούν γρήγορα και να δημιουργήσουν προβλήματα.

Η σημασία της στενής παρακολούθησης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εντάσεις των βροχοπτώσεων που αναμένονται το επόμενο διάστημα. Ο μετεωρολόγος υπογραμμίζει ότι η εξέλιξη των φαινομένων χρειάζεται στενή παρακολούθηση, καθώς η δυναμική της κακοκαιρίας μπορεί να οδηγήσει σε έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μάλιστα, ο Θοδωρής Κολυδάς δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η επερχόμενη κακοκαιρία να λάβει επίσημη ονομασία, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «με βάση τη μέχρι τώρα εξέλιξη, θεωρούμε αρκετά πιθανό ότι, εφόσον κριθεί αναγκαίο, η κακοκαιρία των επόμενων ημερών μπορεί τελικά να λάβει και όνομα».

Το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Η ΕΜΥ προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας από σήμερα, Κυριακή (01-11-2026).

Ειδικότερα, άστατος καιρός προβλέπεται για σήμερα Κυριακή (01-11-2026) και τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα (02-11-2026). Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα. Εκτός από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στις επηρεαζόμενες περιοχές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis