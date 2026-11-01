Με άγριες διαθέσεις έκανε ποδαρικό ο Νοέμβριος, καθώς ένα σύστημα κακοκαιρίας τύπου «Π» επηρεάζει τη χώρα, φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η κακοκαιρία αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως τη Δευτέρα, με τους μετεωρολόγους να εφιστούν την προσοχή, καθώς από την Τρίτη και την Τετάρτη τα φαινόμενα προβλέπεται να ενισχυθούν.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας και οι προειδοποιήσεις της ΕΜΥ

Η 48ωρη κακοκαιρία τύπου «Π» εξελίσσεται μέχρι στιγμής με ήπια ένταση, με έντονα συννεφιασμένο καιρό και βροχές, ενώ η θερμοκρασία διατηρείται σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Ωστόσο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, προειδοποιώντας για κατά τόπους έντονα φαινόμενα, που περιλαμβάνουν βροχές, χαλάζι και ανέμους που μπορούν να φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ.

Η μεταβολή του καιρού συνδέεται με βαρομετρικά συστήματα που κινούνται από την Ιταλία προς την Ελλάδα, μεταφέροντας οργανωμένες ζώνες βροχοπτώσεων και καταιγίδων. Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένεται να ακολουθήσουν τη χαρακτηριστική γεωγραφική κατανομή της κακοκαιρίας τύπου «Π», επηρεάζοντας αρχικά τη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια τη Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι περιοχές που πλήττονται σήμερα Κυριακή

Η Κυριακή αναμένεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη από πλευράς καιρικών φαινομένων, με τις ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται σταδιακά σε διαφορετικές περιοχές. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας σήμερα βρίσκονται τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά, η δυτική και νότια Πελοπόννησος, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, καθώς και τα Δωδεκάνησα.

Ειδικότερα, στα νησιά του Ιονίου τα έντονα φαινόμενα προβλέπεται να διαρκέσουν έως το μεσημέρι. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, οι βροχές και καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν έως το απόγευμα. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από τις πρωινές ώρες έως αργά τη νύχτα, με ιδιαίτερη προσοχή να απαιτείται στην Κεντρική Μακεδονία, τη Χαλκιδική και την περιοχή της Καβάλας, όπως επισημαίνει και ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Γιώργος Εμμανουήλ. Από το απόγευμα, η κακοκαιρία θα επεκταθεί στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, όπου τα ισχυρά φαινόμενα θα διαρκέσουν έως αργά τη νύχτα, ενώ τα Δωδεκάνησα θα αρχίσουν να επηρεάζονται από τις απογευματινές ώρες.

Ενίσχυση των φαινομένων από Δευτέρα και μετά

Από αύριο, Δευτέρα, το σκηνικό του καιρού φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει πως «μέχρι σήμερα δε θα μιλούσαμε για μια οργανωμένη κακοκαιρία. Αυτό όμως αλλάζει την Τρίτη και την Τετάρτη, καθώς το ανώτερο χαμηλό πλησιάζει την περιοχή μας και ενισχύει τα φαινόμενα».

Ο κ. Κολυδάς τονίζει πως «από αύριο και μετά, λοιπόν, η κατάσταση γίνεται σαφώς πιο δύσκολη», καθώς η κατάσταση του καιρού «μπαίνει πλέον σε πιο απαιτητική φάση». Παρότι δεν υπάρχει οργανωμένη μετωπική δραστηριότητα, η εκτεταμένη ζώνη χαμηλών πιέσεων με τρία κέντρα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο συντηρεί βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Προσοχή στην Αττική και πιθανή ονομασία της κακοκαιρίας

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η Αττική, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, εφόσον εκδηλωθούν ισχυρές βροχοπτώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο Θοδωρής Κολυδάς εφιστά την προσοχή για την Αττική τις απογευματινές ώρες της Κυριακής. Ο Γιώργος Εμμανουήλ επισημαίνει ότι τα φαινόμενα θα παρουσιάζουν εξάρσεις και υφέσεις.

Τέλος, με βάση τη μέχρι τώρα εξέλιξη, θεωρείται αρκετά πιθανό ότι, εφόσον κριθεί αναγκαίο, η κακοκαιρία των επόμενων ημερών μπορεί τελικά να λάβει και όνομα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit