Προ των πυλών κακοκαιρία με βροχές και νοτιάδες την Κυριακή σε πολλές περιοχές της χώρας

Η περίοδος της παρατεταμένης καλοκαιρίας ολοκληρώνεται σταδιακά, καθώς από αύριο, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2026, ο καιρός θα αρχίσει να αποκτά πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, οδηγώντας προς μία έντονη κακοκαιρία. Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες φτάνουν στο τέλος τους, με την έντονη ηλιοφάνεια να δίνει τη θέση της στον συννεφιασμένο ουρανό.

Σταδιακά, από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Η μεταβολή αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός πιο άστατου καιρού, ο οποίος θα κινηθεί νοτιοανατολικά, επηρεάζοντας αρχικά τα δυτικά και στη συνέχεια περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Η σταδιακή μεταβολή του καιρού

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του ΕΡΤnews, Αναστασίας Τυράσκη, ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2026, θα είναι σχετικά αίθριος, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν υψηλές για την εποχή. Πιο πυκνές νεφώσεις θα παρατηρηθούν κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Τοπικές βροχές αναμένονται στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα προβλέπεται να επεκταθούν στη Δυτική Στερεά, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο και σε τμήματα της Μακεδονίας. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένεται να εντοπιστούν στη βορειοδυτική Ελλάδα και κυρίως στο Ιόνιο, όπου υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων.

Οι καιρικές συνθήκες ανά περιοχή την Τετάρτη

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, στρεφόμενοι σε νότιους 3 έως 4 μποφόρ από το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα αναμένεται να φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα ξεκινά με χαμηλές νεφώσεις, αυξημένη υγρασία και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα. Στη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας και αραιές νεφώσεις, με ασθενείς νοτιοανατολικούς ανέμους έως 3 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Ενίσχυση ανέμων και πτώση θερμοκρασίας

Η μεταβολή του καιρού θα συνοδευτεί από ενίσχυση των νοτίων ανέμων στη δυτική χώρα. Ειδικότερα, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ στα βόρεια τμήματα του πελάγους ενδέχεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενέστεροι, με βορειοδυτικό ρεύμα έως 4 μποφόρ στα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου, οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί και σταδιακά θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στη βόρεια χώρα, ενώ στη δυτική Ελλάδα οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και βορειοδυτικούς.

Η εξέλιξη των φαινομένων την Παρασκευή και την Κυριακή

Την Παρασκευή, οι περισσότερες βροχές θα περιοριστούν στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, καθώς το βαρομετρικό σύστημα θα απομακρύνεται σταδιακά προς τα ανατολικά. Καταιγίδες, κατά τόπους εντονότερες, αναμένονται κυρίως στα βορειοανατολικά και στο βόρειο Αιγαίο.

Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν επίσης στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Η κορύφωση της κακοκαιρίας με τις πιο ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθεί την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, επηρεάζοντας εκτεταμένα τμήματα της χώρας.

Με πληροφορίες από: Newsit