Η κακοκαιρία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, πλήττοντας την Αττική και άλλες περιοχές της χώρας με καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν σε διάφορα σημεία, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις και διακοπές κυκλοφορίας. Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει οκτώ περιοχές σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης «Red Code», ενώ η ΕΜΥ προειδοποιεί για τη συνέχιση των επικίνδυνων φαινομένων και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

Έντονα φαινόμενα στην Αττική και τις προβλέψεις για την Τετάρτη

Από το απόγευμα της Τρίτης, η βροχή άρχισε να δυναμώνει, επηρεάζοντας σταδιακά πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου. Ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά, στη Νίκαια, στην Ανάβυσσο και στην Κερατέα. Ασθενής βροχή καταγράφηκε σε αρκετές ακόμα περιοχές, όπως στους Αμπελόκηπους, στον Άλιμο, στη Μαλακάσα και στην Ηλιούπολη.

Δύσκολη ήταν η κατάσταση και στη Μάνδρα και στον Ασπρόπυργο, όπου η βροχή έπεσε με μεγάλη ένταση. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες, επηρεάζοντας κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Τα εντονότερα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή υποχώρηση από τις μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης.

Υψηλά ύψη βροχής και ρυθμοί βροχόπτωσης

Σε πανελλαδικό επίπεδο, το συνολικό ύψος βροχής έως τις 19:00 το απόγευμα της Τρίτης κατέγραψε πρωτιά στο Άγιο Όρος. Η Μέγιστη Λαύρα σημείωσε 95,2 χιλιοστά, η Σιμωνόπετρα 83 χιλιοστά και το Βατοπέδι 60,4 χιλιοστά. Σημαντικά ύψη βροχής συγκεντρώθηκαν και στη Μάνδρα Αττικής (Παλαιοκούνδουρα) με 56,6 χιλιοστά.

Στην Αττική, η Κάντζα κατέγραψε 31,8 χιλιοστά, η Νέα Μάκρη 30,6 χιλιοστά, η Παραλία Ασπροπύργου 29 χιλιοστά, η Ελευσίνα 28 χιλιοστά, το Πέραμα 27,2 χιλιοστά, η Ιπποκράτειος Πολιτεία 27 χιλιοστά, η Παλλήνη από 20,4 έως 22,8 χιλιοστά, η Πάρνηθα 21,2 χιλιοστά, το Παλαιό Φάληρο 20,8 χιλιοστά, ο Ασπρόπυργος 20,4 χιλιοστά και τα Σπάτα 19,2 χιλιοστά.

Όσον αφορά τους στιγμιαίους ρυθμούς βροχόπτωσης, στις 19:15 στο Πέραμα καταγράφηκε 160 χιλιοστά ανά ώρα. Υψηλοί ρυθμοί καταγράφηκαν επίσης στην Παραλία Ασπροπύργου, με 43,4 χιλιοστά ανά ώρα, στον Ασπρόπυργο με 34,6, στη Μάνδρα με 21 και στη Νέα Μάκρη με 15,4 χιλιοστά ανά ώρα.

Προβλήματα στις μετακινήσεις και διακοπές κυκλοφορίας

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, πραγματοποιούνται διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας σε τρία σημεία της Αττικής. Συγκεκριμένα, στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, από τη χιλιομετρική θέση 39,5 έως τη 39,7, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή των Μεγάρων, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Η κίνηση διεξάγεται με αντιδρόμηση από το έτερο ρεύμα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, εκτροπή κυκλοφορίας πραγματοποιείται στην οδό Ημέρου Πεύκου, από το ύψος της οδού Ιωάννου στο Πικέρμι. Αντίστοιχη εκτροπή έχει γίνει και στην οδό Σκουζέ, από το ύψος της οδού Φίλωνος, στην περιοχή του Πειραιά. Εικόνες από το Πέραμα δείχνουν πλημμυρικά φαινόμενα στους δρόμους.

Θυελλώδεις άνεμοι και προειδοποιήσεις

Εκτός από τις βροχοπτώσεις, η κακοκαιρία φέρνει και θυελλώδεις ανέμους. Την Τετάρτη, οι ριπές των ανέμων αναμένεται να φτάσουν τα 90 έως 100 χιλιόμετρα την ώρα. Προγνωστικές τιμές δείχνουν τοπικές μέγιστες ριπές έως 139 km/h στη Θράκη και την Αττική, 137 km/h στη δυτική Κρήτη και 130 km/h στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για μεγάλα ύψη βροχής και πολύ ισχυρές ριπές ανέμων. Η γενική τάση είναι η σταδιακή εξασθένηση των βροχοπτώσεων από το μεσημέρι της Τετάρτης, με την προσοχή να παραμένει στραμμένη στις τοπικά ισχυρές ριπές ανέμου.

Μέτρα Πολιτικής Προστασίας και κλειστά σχολεία

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» οκτώ περιοχές, λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρών και θυελλωδών ανέμων. Η Εύβοια βρίσκεται στο επίκεντρο των προειδοποιήσεων, ενώ σε περιοχές της χώρας αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία για λόγους ασφαλείας.

Στην Εύβοια, η κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με εκτεταμένη καθίζηση του οδοστρώματος στην περιοχή της Γέφυρας Καλυβίτη το απόγευμα της Τρίτης. Το περιστατικό καταγράφηκε στην ανώνυμη δημοτική οδό που συνδέει τα Ψαχνά με τον Σταυρό, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η διέλευση των οχημάτων και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Επιπλέον, ήχησε το 112 για τους κατοίκους της Εύβοιας, της Σκύρου και των Σποράδων, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από το μεσημέρι της Τρίτης 13 Οκτωβρίου έως το απόγευμα της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Topontiki