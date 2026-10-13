Η κακοκαιρία προκαλεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αττική, Πειραιά, Μέγαρα και Πικέρμι

Σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την Αττική το βράδυ της Τρίτης, 13 Οκτωβρίου. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα οδήγησαν την Τροχαία στην εφαρμογή διακοπών και εκτροπών της κυκλοφορίας σε διάφορες περιοχές του νομού. Συγκεκριμένα, μέτρα έχουν ληφθεί σε σημεία των Μεγάρων, του Πικερμίου και του Πειραιά, με στόχο την ασφάλεια των οδηγών και την ομαλή, στο μέτρο του δυνατού, διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Οι επιπτώσεις των έντονων καιρικών φαινομένων στην Αττική

Η κακοκαιρία, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα που τη συνοδεύουν, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις οδικές μετακινήσεις σε ολόκληρη την Αττική. Οι δυσκολίες αυτές είναι ιδιαίτερα αισθητές στις περιοχές όπου έχουν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν. Η Τροχαία προχώρησε σε αυτές τις παρεμβάσεις για να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις συνδέονται άμεσα με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στις συγκεκριμένες περιοχές. Η ανάγκη για προσαρμογή της κυκλοφορίας κρίθηκε επιτακτική, καθώς η ένταση των φαινομένων καθιστά επικίνδυνη την ανεμπόδιστη κίνηση των οχημάτων σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου.

Ειδικές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στα Μέγαρα

Στην περιοχή των Μεγάρων, τα μέτρα που έλαβε η Τροχαία αφορούν ένα συγκεκριμένο τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου. Σε αυτό το σημείο, η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Αθήνα έχει διακοπεί πλήρως, λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία και οι συνέπειές της στο οδόστρωμα ή την ορατότητα.

Για την ομαλή διέλευση των οδηγών και την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας. Τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα, διερχόμενα από το συγκεκριμένο σημείο της παλαιάς εθνικής οδού, αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκειμένου να συνεχίσουν την πορεία τους με ασφάλεια και υπό την επίβλεψη των Αρχών.

Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε Πικέρμι και Πειραιά

Πέρα από τις ειδικές ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στα Μέγαρα, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις βρίσκονται σε ισχύ και σε δύο ακόμη σημαντικά σημεία της Αττικής. Αυτά είναι η περιοχή του Πικερμίου και η περιοχή του Πειραιά, όπου επίσης έχουν εφαρμοστεί μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα και οι επιπτώσεις τους στο οδικό δίκτυο.

Οι παρεμβάσεις αυτές, οι οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή από την Τροχαία, αποσκοπούν στην αποφυγή περαιτέρω δυσκολιών και στην εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας για τους πολίτες που κινούνται στις εν λόγω περιοχές. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν τις υποδείξεις, δεδομένων των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Διαδοχικές ενημερώσεις και οδηγίες προς τους οδηγούς από την Τροχαία

Η Τροχαία προέβη σε διαδοχικές ενημερώσεις σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ λόγω της κακοκαιρίας. Η πρώτη ανακοίνωση εκδόθηκε στις 21:07 το βράδυ της Τρίτης, 13 Οκτωβρίου, και αφορούσε αρχικά το τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου, στην περιοχή των Μεγάρων, όπου είχαν ήδη παρατηρηθεί προβλήματα.

Σε νεότερη ενημέρωση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα λίγο αργότερα, στις 21:19, προστέθηκαν και τα σημεία του Πικερμίου και του Πειραιά στις περιοχές όπου ισχύουν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις. Οι οδηγοί που πρόκειται να περάσουν από τις συγκεκριμένες περιοχές καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών. Είναι σημαντικό να λαμβάνουν υπόψη τους το ενδεχόμενο καθυστερήσεων στις μετακινήσεις τους, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν και των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια όλων.

Με πληροφορίες από: Topontiki