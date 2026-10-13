Κακοκαιρία με θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχές την Τετάρτη

Μια νέα κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, φέρνοντας μαζί της τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα σε συγκεκριμένες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στα περισσότερα τμήματα της Ελλάδας.

Ισχυρές βροχές και πιθανές χαλαζοπτώσεις

Οι βροχοπτώσεις αναμένονται να είναι εντονότερες και μεγαλύτερης διάρκειας στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Στις Σποράδες, την Εύβοια και ενδεχομένως στη Βόρεια Αττική, προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής, κάτι που υποδηλώνει σημαντικές ποσότητες υδάτων.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Αυτές θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, ενώ τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένονται και σε άλλα σημεία του Αιγαίου. Πρόκειται για φαινόμενα που απαιτούν προσοχή από τους πολίτες.

Θυελλώδεις άνεμοι με ριπές άνω των 100 χλμ./ώρα

Στο Αιγαίο, στα ανατολικά ηπειρωτικά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και στη Θράκη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Η έντασή τους θα φτάσει έως και τα 8 μποφόρ, ενώ αναμένονται ριπές ανέμου στα επίπεδα των 90-100 χιλιομέτρων την ώρα, με τοπικές εξάρσεις ακόμα ισχυρότερες. Στο Βόρειο Αιγαίο, οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί με εντάσεις 7-8 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6-7 μποφόρ.

Οι τοπικά θυελλώδεις έως πολύ θυελλώδεις άνεμοι θα επηρεάσουν κυρίως το Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Μικρή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης. Οι εκτιμώμενες μέγιστες ριπές ανέμου θα είναι ιδιαίτερα ισχυρές κατά τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες, συγκεκριμένα μεταξύ 06:00-09:00 και 12:00-15:00.

Χιονοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας

Η κακοκαιρία θα φέρει και παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινότερα ηπειρωτικά τμήματα. Ειδικότερα, χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινότερα τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση τη βόρεια Ελλάδα, όπου η πτώση θα είναι λιγότερο αισθητή.

Αναλυτικά, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν ως εξής: Στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 15-17 βαθμούς, στην Ήπειρο από 10 έως 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα από 11 έως 23 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 11 έως 15-17 βαθμούς, στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά από 10 έως 17-19 βαθμούς. Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21-23 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr