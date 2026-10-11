Μετά από μια πρωτόγνωρα μεγάλη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων των συλλόγων, η οποία οφειλόταν στις υποχρεώσεις της Εθνικής μας ομάδας για τους αγώνες του Nations League, έφτασε επιτέλους η ώρα για το μεγάλο ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός αναμετρώνται στις 21:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον καιρό στον Πειραιά να αποτελεί έναν από τους παράγοντες που απασχολούν τους φιλάθλους που θα βρεθούν στις εξέδρες. Παρότι ο καιρός μπορεί να παρουσιάσει αστάθεια πριν από την έναρξη του αγώνα, η πρόγνωση για την ώρα της σέντρας δείχνει μικρή πιθανότητα βροχής.

Η πρόγνωση για την ώρα του αγώνα

Οι διαθέσιμες προγνώσεις για την περιοχή του Πειραιά υποδεικνύουν ότι η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή. Το ενδεχόμενο βροχής, αν και δεν αποκλείεται πλήρως, φαίνεται να περιορίζεται σημαντικά όσο πλησιάζει η ώρα της σέντρας του ντέρμπι. Η πρόγνωση, ωστόσο, για την ώρα του αγώνα, είναι ευνοϊκότερη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα αλλαγής των καιρικών συνθηκών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ωριαία στοιχεία που παρέχει το meteo.gr για την περιοχή του Πειραιά, στις 21:00 το βράδυ η θερμοκρασία προβλέπεται να κυμαίνεται περίπου στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ο ουρανός αναμένεται να έχει αρκετές νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, με ένταση περίπου 3 μποφόρ και ταχύτητα κοντά στα 16 χιλιόμετρα την ώρα.

Πιθανότητα βροχών και καταιγίδων το απόγευμα

Τα μετεωρολογικά δεδομένα υποδεικνύουν αυξημένη πιθανότητα για εκδήλωση βροχών και καταιγίδων κατά τις απογευματινές ώρες. Οι διαθέσιμες ωριαίες προβλέψεις εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα για καταιγίδες περίπου από το μεσημέρι έως και τις πρώτες βραδινές ώρες, γεγονός που απαιτεί προσοχή.

Ειδικότερα, τα φαινόμενα αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά το απόγευμα, πριν η πιθανότητα βροχής υποχωρήσει αισθητά αργότερα, καθώς θα πλησιάζει η ώρα της έναρξης του αγώνα. Αυτή η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους φιλάθλους θα κινηθούν προς το γήπεδο νωρίτερα.

Η εκτίμηση του μετεωρολόγου Τάσου Αρνιακού

Σχετικά με τις καιρικές συνθήκες, ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός προέβη σε σχετική πρόγνωση. Στην σημερινή του ενημέρωση, ο κ. Αρνιακός αναφέρθηκε στην πιθανότητα πρόσκαιρων φαινομένων στην Αττική.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Το βράδυ θα περάσει μία μπόρα και από την Αττική αλλά μικρής διάρκειας το απογευματάκι, που δεν θα επηρεάσει τον αγώνα το βράδυ». Η δήλωσή του προσφέρει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού κατά τις κρίσιμες ώρες πριν και κατά τη διάρκεια του ντέρμπι.

Συμβουλές για τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο γήπεδο

Η εξέλιξη αυτή του καιρού, με τις πιθανές απογευματινές βροχές, έχει σημασία τόσο για τους φιλάθλους που θα κινηθούν προς το γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» όσο και για όσους θα βρίσκονται ήδη στις εξέδρες, αναμένοντας την έναρξη του αγώνα.

Για όσους, λοιπόν, σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν από κοντά το ντέρμπι και επιθυμούν να βρεθούν κάποιες ώρες νωρίτερα στο γήπεδο για να μπουν στο κλίμα του αγώνα, η πρακτική επιλογή είναι να έχουν μαζί τους ένα ελαφρύ αδιάβροχο. Αυτό θα τους προστατεύσει από τυχόν απογευματινές βροχές πριν την ώρα της σέντρας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta