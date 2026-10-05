Ο καιρός αυτής της εβδομάδας αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, φέρνοντας μαζί του αρκετή ηλιοφάνεια και αισθητή άνοδο των θερμοκρασιών σε όλη τη χώρα. Μετά την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών, οι πολίτες θα βιώσουν ένα ευπρόσδεκτο «διάλειμμα» με συνθήκες που θα θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι. Η επικράτηση του ήλιου και η άνοδος του υδραργύρου θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ημέρες.

Ηλιοφάνεια και τοπικές βροχές

Στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, η ηλιοφάνεια θα είναι το κυρίαρχο στοιχείο του καιρού. Αυτή η βελτίωση έρχεται ως ένα καλοδεχούμενο «διάλειμμα» από τις άστατες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες. Παράλληλα με τον ήλιο, θα υπάρχουν και λίγες νεφώσεις, οι οποίες ωστόσο δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά το γενικότερο σκηνικό της ηλιοφάνειας.

Ειδικότερα, τοπικές βροχές προβλέπονται μόνο τις πρωινές ώρες και αυτές κυρίως σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν από αυτές τις πρωινές βροχοπτώσεις είναι κυρίως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα κυλήσει με βελτιωμένες συνθήκες, προσφέροντας ένα πιο ευχάριστο περιβάλλον.

Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εβδομάδας θα είναι η άνοδος των θερμοκρασιών. Ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά, φτάνοντας αρχικά έως τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η αρχική άνοδος σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου με πιο ζεστές καιρικές συνθήκες, θυμίζοντας καλοκαίρι.

Η αύξηση της θερμοκρασίας δεν θα σταματήσει στους 27 βαθμούς, καθώς αναμένεται περαιτέρω άνοδος τις επόμενες ημέρες. Αυτή η εξέλιξη θα ενισχύσει το αίσθημα του καλοκαιριού, προσφέροντας ένα ευχάριστο και θερμό κλίμα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Η συνεχής άνοδος του υδραργύρου θα είναι ένα από τα κύρια καιρικά φαινόμενα που θα παρατηρηθούν.

Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης σχολίασε τις επερχόμενες καιρικές συνθήκες, περιγράφοντας την εβδομάδα που ανοίγεται μπροστά μας ως «καλοκαιρινή». Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, η θερμοκρασία θα ανέβει σημαντικά, με τον καιρό να θυμίζει καλοκαίρι μέχρι περίπου και την Παρασκευή. Οι θερμοκρασίες που αναμένονται να επικρατήσουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα κυμανθούν μεταξύ 27 και 28 βαθμών Κελσίου.

Η δήλωση του κ. Μαρουσάκη υπογραμμίζει την αλλαγή του καιρικού μοτίβου, προσφέροντας μια σαφή εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες εργάσιμες ημέρες. Η άνοδος της θερμοκρασίας και η επικράτηση του ηλιόλουστου καιρού θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας το «διάλειμμα» από τις πιο ψυχρές και άστατες συνθήκες που προηγήθηκαν.

Αλλαγή σκηνικού το Σαββατοκύριακο

Παρόλο που η εβδομάδα θα κυλήσει με καλοκαιρινές συνθήκες, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης επισήμανε μια επερχόμενη αλλαγή του καιρού για το Σαββατοκύριακο. Συγκεκριμένα, αναμένεται μια κακοκαιρία να προσεγγίσει τη χώρα μας από τα δυτικά. Αυτό το καιρικό φαινόμενο θα προσπαθήσει να επηρεάσει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη, υποδηλώνοντας ένα ευρύτερο σύστημα.

Η αλλαγή του καιρού προβλέπεται να ξεκινήσει μεταξύ Παρασκευής και Σαββάτου. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν κυρίως από αυτή την επερχόμενη κακοκαιρία είναι η δυτική και η βορειοδυτική Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ οι προηγούμενες ημέρες της εβδομάδας θα είναι θερμές και ηλιόλουστες, οι κάτοικοι αυτών των περιοχών θα πρέπει να προετοιμαστούν για διαφορετικές καιρικές συνθήκες προς το τέλος της εβδομάδας.

Με πληροφορίες από: Reader