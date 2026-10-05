Ο καιρός αλλάζει καθώς η φονική κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη για πέντε ημέρες δίνει σήμερα τις τελευταίες της βροχές και καταιγίδες. Το σκηνικό του καιρού μεταβάλλεται άρδην, με το καλοκαίρι να επιστρέφει, τουλάχιστον κατά τις μεσημεριανές ώρες, φέρνοντας άνοδο της θερμοκρασίας.

Εξασθένηση κακοκαιρίας και βελτίωση

Σήμερα, Δευτέρα, οι τελευταίες βροχές θα επιμείνουν στην Κρήτη μέχρι περίπου το μεσημέρι. Στη συνέχεια, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν περαιτέρω, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται να επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες.

Άνοδος της θερμοκρασίας και καλοκαιρία

Από την Τρίτη έως και την Πέμπτη, η καλοκαιρία προβλέπεται να επεκταθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει, ιδιαίτερα στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Ειδικότερα, προς την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Παράλληλα, οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα, καθώς η έντασή τους στο Αιγαίο θα περιοριστεί έως περίπου τα 6 μποφόρ.

Διαφορές θερμοκρασίας και πιθανότητα νέου κύματος

Παρά την επιστροφή της ζέστης τα μεσημέρια, το πρωί και το βράδυ θα παραμείνει κρύο. Υπάρχει επίσης μια πιθανότητα για ένα νέο, ήπιο κύμα κακοκαιρίας, ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται κάτι ιδιαίτερα ισχυρό ή ανησυχητικό.

Η ακριβής εξέλιξη αυτού του πιθανού κύματος κακοκαιρίας, καθώς και οι περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν, αναμένεται να ξεκαθαρίσουν περισσότερο μέσα στις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr