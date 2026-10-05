Ξεκινούν οι αυτοψίες στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας

Η καταγραφή των ζημιών στην Κρήτη ξεκινά, καθώς διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέπτεται σήμερα τις πληγείσες περιοχές. Οι κάτοικοι του νησιού αντικρίζουν μια εικόνα καταστροφής μετά το πολυήμερο και ιδιαίτερα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο άφησε πίσω του εκτεταμένες ζημιές. Παράλληλα, η κακοκαιρία είχε έναν τραγικό απολογισμό, καθώς ένας 80χρονος κτηνοτρόφος βρέθηκε νεκρός.

Η εικόνα της καταστροφής στο νησί

Οι κάτοικοι της Κρήτης μετρούν πλέον τις πληγές τους, καθώς η κακοκαιρία προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές. Εκτεταμένες καταστροφές καταγράφονται σε σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες. Επίσης, το οδικό δίκτυο του νησιού έχει υποστεί σοβαρά προβλήματα.

Τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στον Μυλοπόταμο, στο Οροπέδιο Λασιθίου και στην Ιεράπετρα, αλλά δυσκολίες έχουν παρουσιαστεί και σε άλλες περιοχές. Πλημμύρες, κατολισθήσεις, υπερχειλισμένοι χείμαρροι και τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και δυσχέραναν σημαντικά τις μετακινήσεις.

Τραγικός απολογισμός και χαμένες υποδομές

Η κακοκαιρία άφησε πίσω της και έναν τραγικό απολογισμό. Ένας 80χρονος κτηνοτρόφος από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου βρέθηκε νεκρός. Ο άτυχος άνδρας καταπλακώθηκε από φερτά υλικά σε ρέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιό του.

Τα ίχνη του είχαν χαθεί το βράδυ της 30ής Σεπτεμβρίου, όταν είχε μεταβεί στο μαντρί του. Πέρα από την ανθρώπινη απώλεια, η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών, προσθέτοντας στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι.

Κυβερνητικό κλιμάκιο στην Κρήτη

Σήμερα, Δευτέρα (05/10), διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει στην Κρήτη για να εκτιμήσει την κατάσταση. Επικεφαλής του κλιμακίου είναι ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Στο κλιμάκιο συμμετέχουν επίσης ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, καθώς και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης.

Σύσκεψη και επισκέψεις στις πληγείσες περιοχές

Το πρωί της Δευτέρας θα διεξαχθεί σύσκεψη στο νέο κτήριο της Περιφέρειας Κρήτης. Σε αυτή τη σύσκεψη θα συμμετάσχουν οι συναρμόδιοι φορείς και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης.

Αντικείμενο της συνάντησης είναι η αποτίμηση της κατάστασης, η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Μετά τη σύσκεψη, το κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές του νησιού.

Δύσκολη κατάσταση στον Μυλοπόταμο και τα Ζωνιανά

Στον Μυλοπόταμο, η εικόνα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το αγροτικό και δημοτικό οδικό δίκτυο έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Ο Δήμος έχει ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υπογραμμίζοντας το μέγεθος των προβλημάτων.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις των αρχών συνεχίζονται για την προστασία των κατοίκων και την αποκατάσταση της πρόσβασης σε περιοχές που επλήγησαν από τους χειμάρρους. Στα Ζωνιανά, μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis