Η επόμενη ημέρα στην Κρήτη μετά την κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία και αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές

Βυθισμένους στη λάσπη βρίσκει η σημερινή ημέρα, 5 Οκτωβρίου 2026, τους Κρητικούς, μετά τη σφοδρή επέλαση της κακοκαιρίας που έπληξε το νησί. Πλημμύρες, κατολισθήσεις και ανυπολόγιστες ζημιές σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους και καλλιέργειες συνθέτουν την εικόνα της καταστροφής. Οι περιοχές Μυλοπόταμος, Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκαν στο επίκεντρο των ακραίων φαινομένων, με τις καταστροφές να είναι τεράστιες.

Κυβερνητικό κλιμάκιο και αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές

Σήμερα, κυβερνητικό κλιμάκιο ξεκινά συσκέψεις και αυτοψίες στις περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Οι αυτοψίες θα επικεντρωθούν στις περιοχές που δέχτηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα, όπως ο Μυλοπόταμος, η Ιεράπετρα και το Οροπέδιο Λασιθίου, όπου οι ζημιές είναι εκτεταμένες.

Η παρουσία του κλιμακίου αποσκοπεί στην καταγραφή της κατάστασης και την εκτίμηση του μεγέθους των προβλημάτων που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι κάτοικοι περιγράφουν μια δύσκολη κατάσταση, με τις υποδομές να έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες.

Κλειστά σχολεία και προβλήματα στις μετακινήσεις

Τα σχολεία σε συγκεκριμένες περιοχές της Κρήτης θα παραμείνουν κλειστά για λόγους ασφαλείας. Συγκεκριμένα, η διά ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον δήμο Αμαρίου αναστέλλεται σήμερα. Η απόφαση αυτή ελήφθη από τον δήμαρχο Αμαρίου, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού, καθώς τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να επηρεάζουν την περιοχή.

Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν μέχρι και την Τρίτη όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί στις Δημοτικές Ενότητες Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γιώργος Κλάδος, καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται προβλήματα μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή. Οι δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί στις μετακινήσεις, εξαιτίας των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο, καθιστούν αναγκαία την αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας.

Εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι και επιχειρήσεις διάσωσης

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει και εγκλωβισμούς ατόμων σε δύσβατες περιοχές. Οκτώ εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσέγγιση του σημείου, λόγω των ορμητικών χειμάρρων που έχουν δημιουργηθεί.

Συνολικά, οι δυνάμεις διάσωσης έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 101 απεγκλωβισμούς ατόμων από διάφορα σημεία της Κρήτης, μεταφέροντάς τους σε ασφαλή σημεία. Οι επιχειρήσεις αυτές συνεχίζονται, με στόχο την παροχή βοήθειας σε όλους τους πληγέντες.

Καταστροφές σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες

Οι αγροτικές περιοχές της Κρήτης έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα από την κακοκαιρία. Αγρότες περιγράφουν ολική καταστροφή στις καλλιέργειες πατάτας, οι οποίες έχουν βυθιστεί στο νερό και τη λάσπη. Η ζημιά αυτή αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή και το εισόδημα των αγροτών.

Επιπλέον, κτηνοτρόφοι έχουν δηλώσει ότι έχασαν τα ζώα τους από τις πλημμύρες, με τις κτηνοτροφικές μονάδες να έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα. Οι απώλειες αυτές προστίθενται στις ήδη ανυπολόγιστες ζημιές που έχουν καταγραφεί σε σπίτια, γέφυρες και το οδικό δίκτυο του νησιού.

Με πληροφορίες από: Newsit