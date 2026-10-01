Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων – Αλλαγές στα δρομολόγια του Πειραιά

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στις θαλάσσιες περιοχές. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, όλα τα προγραμματισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από αυτά τα λιμάνια παραμένουν ανεκτέλεστα, προκαλώντας αναπόφευκτες αλλαγές στον προγραμματισμό των ταξιδιωτών. Αντίθετα, στο λιμάνι του Πειραιά δεν έχει επιβληθεί γενικό απαγορευτικό, ωστόσο έχουν σημειωθεί τροποποιήσεις σε ορισμένα δρομολόγια, κυρίως για ταχύπλοα σκάφη.

Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο

Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο Πέλαγος οδήγησαν στην επιβολή απαγορευτικού απόπλου στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου. Η απόφαση αυτή, που αποσκοπεί στην ασφάλεια των θαλάσσιων μετακινήσεων, έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων δρομολογίων από και προς τα συγκεκριμένα λιμάνια. Οι επιβάτες που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν από αυτές τις περιοχές αντιμετωπίζουν αναγκαστικές καθυστερήσεις ή ακυρώσεις των ταξιδιών τους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, το απαγορευτικό απόπλου αναμένεται να διατηρηθεί σε ισχύ περίπου έως τις 11:00 με 12:00 το μεσημέρι. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να εκδώσουν ένα νέο δελτίο καιρικών συνθηκών και δρομολογίων. Το νέο αυτό δελτίο θα παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την περαιτέρω πορεία των ακτοπλοϊκών συνδέσεων και το εάν θα αρθεί ή θα παραταθεί το απαγορευτικό.

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Πειραιά

Στο λιμάνι του Πειραιά, η κατάσταση διαφέρει από αυτή της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς δεν έχει επιβληθεί γενικό απαγορευτικό απόπλου για όλα τα πλοία. Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν επιφέρει τροποποιήσεις σε συγκεκριμένα δρομολόγια. Οι αλλαγές αυτές αφορούν κυρίως τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις που εξυπηρετούν τα νησιά του Αργοσαρωνικού, επηρεάζοντας την κίνηση των πλοίων σε αυτή την ιδιαίτερα δημοφιλή θαλάσσια διαδρομή.

Ειδικότερα, έχει ανακοινωθεί ότι ορισμένα δρομολόγια ταχύπλοων πλοίων δεν θα εκτελεστούν, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Αντιθέτως, τα συμβατικά πλοία, λόγω της μεγαλύτερης αντοχής τους στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιήσουν κανονικά τα προγραμματισμένα δρομολόγιά τους. Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με συμβατικά πλοία προς τον Αργοσαρωνικό μπορούν, εκτός απροόπτου, να συνεχίσουν τον προγραμματισμό τους.

Σημαντική ενημέρωση για τους επιβάτες

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική φύση των καιρικών φαινομένων και την πιθανότητα τα δεδομένα να αλλάξουν άμεσα, οι επιβάτες καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αναζητήσουν έγκυρη πληροφόρηση. Πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση προς τα λιμάνια, είναι επιτακτικό να επικοινωνούν απευθείας με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες με τις οποίες έχουν εκδώσει τα εισιτήριά τους. Παράλληλα, είναι σημαντικό να ενημερώνονται από τα κατά τόπους λιμεναρχεία, τα οποία διαθέτουν τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

Η ανάγκη για συνεχή επικοινωνία τονίζεται ιδιαίτερα, καθώς τα δεδομένα σχετικά με τα δρομολόγια ενδέχεται να τροποποιηθούν μετά την έκδοση του επόμενου δελτίου καιρικών συνθηκών και δρομολογίων. Νέα ενημέρωση αναμένεται τις επόμενες ώρες, η οποία θα προσφέρει σαφήνεια σχετικά με το τι θα ισχύσει για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από το μεσημέρι και μετά. Η έγκαιρη και ακριβής πληροφόρηση συμβάλλει στην αποφυγή ταλαιπωριών και στην ασφαλή διεξαγωγή των ταξιδιών.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki