Αγριεύει ο καιρός: Στο επίκεντρο η Κρήτη, με ακραία ύψη βροχής και θυελλώδεις ανέμους

Νέα επιδείνωση του καιρού βρίσκεται προ των πυλών, με την Κρήτη να αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των ισχυρότερων φαινομένων. Η Αττική θα επηρεαστεί επίσης από τις βροχοπτώσεις, ενώ το σκηνικό της κακοκαιρίας θα περιλαμβάνει βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους σε διάφορα τμήματα της χώρας.

Η επιδείνωση του καιρού και οι περιοχές που επηρεάζονται

Η επερχόμενη κακοκαιρία θα φέρει βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Στα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας, οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 8 έως 9 μποφόρ. Ήδη, τοπικές βροχοπτώσεις σημειώνονται σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες.

Επιπλέον, στη βόρεια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται και τοπικές καταιγίδες, σηματοδοτώντας την έναρξη των εντονότερων φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Η κατάσταση αυτή οδήγησε στην έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ.

Κόκκινος συναγερμός στην Κρήτη

Η Κρήτη αναμένεται να δεχτεί το ισχυρότερο πλήγμα από την κακοκαιρία. Για τον λόγο αυτό, ενεργοποιήθηκε από σήμερα έως και την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, κόκκινος συναγερμός «Red Code». Από το βράδυ της Τετάρτης έως το πρωί της Κυριακής, αναμένονται στην Κρήτη, κυρίως στα βόρεια και βορειοδυτικά, βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους και χρονικά διαστήματα θα είναι ισχυρές.

Τα μεγάλα ύψη βροχής αυξάνουν τον κίνδυνο να σημειωθούν τοπικές πλημμύρες στο νησί. Παράλληλα, στα ανατολικά και τα νότια της Κρήτης θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι. Η ένταση αυτών των ανέμων στα πελάγη εκτιμάται ότι σήμερα και αύριο θα φτάσει κατά τόπους τα 8 με 9 μποφόρ.

Κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας

Μετά την έκδοση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου. Η Πολιτική Προστασία χαρακτηρίζει υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην Κρήτη, βασιζόμενη τόσο στο δελτίο της ΕΜΥ όσο και στη γνωμοδότηση της Επιτροπής.

Η ενεργοποίηση του «Red Code» σημαίνει ότι ο εθνικός μηχανισμός τίθεται σε πλήρη ετοιμότητα. Αυτό περιλαμβάνει την ενεργοποίηση του αναγκαίου προσωπικού και των διαθέσιμων μέσων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες έκτακτες ανάγκες. Προβλέπεται επίσης η υλοποίηση ενεργειών για άμεση αποκατάσταση, παροχή βοήθειας και υποστήριξη, με στόχο να περιοριστούν οι συνέπειες από ενδεχόμενα καταστροφικά φαινόμενα.

Ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος στην Κρήτη

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην Περιφέρεια Κρήτης, το Πυροσβεστικό Σώμα θα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Για την επιχειρησιακή ενίσχυση του νησιού, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν δρομολογηθεί άμεσες ενέργειες.

Συγκεκριμένα, κατά τις βραδινές ώρες σήμερα, ο Προϊστάμενος Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων θα αναχωρήσει ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά με προορισμό τα Χανιά. Ο σκοπός της μετάβασης είναι ο συντονισμός των επιχειρήσεων, ενώ μαζί του θα αναχωρήσουν και άλλες δυνάμεις για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του Πυροσβεστικού Σώματος στην Κρήτη.

Με πληροφορίες από: Topontiki