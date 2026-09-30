Τα σχολεία κλειστά σε Χανιά και Ρέθυμνο λόγω κακοκαιρίας την Πέμπτη

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, τα σχολεία στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. Η απόφαση αυτή ελήφθη εξαιτίας της αναμενόμενης επιδείνωσης του καιρού και των ισχυρών φαινομένων που προβλέπονται να πλήξουν την Κρήτη, με ιδιαίτερη ένταση στις προαναφερθείσες περιοχές.

Οι αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας των σχολείων

Η αναστολή της λειτουργίας των σχολείων για την Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2026, στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, αποτελεί επίσημη απόφαση των τοπικών διοικητικών αρχών. Συγκεκριμένα, οι Αντιπεριφέρειες Χανίων και Ρεθύμνου προχώρησαν στις αντίστοιχες αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και τις προβλέψεις.

Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη για την διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων που θα μπορούσαν να προκύψουν από την έντονη κακοκαιρία. Η απόφαση αφορά όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων, παρέχοντας ένα πλαίσιο προστασίας ενόψει των επερχόμενων φαινομένων.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου βρίσκονται στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν το νησί της Κρήτης. Η απόφαση για το κλείσιμο των σχολείων εστιάζει ειδικά σε αυτές τις δύο περιοχές, όπου η ένταση των φαινομένων προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη και να δημιουργήσει συνθήκες που δεν ευνοούν την ασφαλή μετακίνηση και παραμονή σε σχολικά κτίρια.

Παρόλο που η επιδείνωση του καιρού αφορά γενικότερα την ευρύτερη περιοχή της Κρήτης, οι αρχές των Χανίων και του Ρεθύμνου προχώρησαν στην αναστολή της λειτουργίας των σχολείων, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές καιρικές προβλέψεις για τις συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες. Αυτό υπογραμμίζει την σοβαρότητα των αναμενόμενων φαινομένων στις εν λόγω περιοχές.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο επικίνδενων καιρικών φαινομένων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την Κρήτη, με ιδιαίτερη έμφαση και επικέντρωση στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου.

Η έναρξη των ισχυρών βροχών και καταιγίδων αναμένεται να ξεκινήσει από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης. Τα φαινόμενα αυτά προβλέπεται να διαρκέσουν και να συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της Πέμπτης, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία του πληθυσμού και την αποφυγή κινδύνων.

Η αναμενόμενη επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη

Η γενικότερη επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη αποτελεί τον βασικό λόγο πίσω από τις αποφάσεις των τοπικών αρχών για το κλείσιμο των σχολείων. Τα ισχυρά φαινόμενα που αναμένονται έχουν οδηγήσει σε μια σειρά μέτρων προφύλαξης, με απώτερο στόχο την αποφυγή τυχόν προβλημάτων και την προστασία των πολιτών από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για έντονες καιρικές συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν πλήρως την αναστολή των μαθημάτων στις συγκεκριμένες περιοχές. Η προσοχή όλων στρέφεται στην εξέλιξη των φαινομένων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στα δελτία καιρού, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση και ετοιμότητα.

Με πληροφορίες από: Reader