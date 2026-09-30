Κρήτη: Σε red code έως την Κυριακή λόγω υψηλού κινδύνου πλημμυρών

Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης, γνωστή ως Red Code, τίθεται η Κρήτη από απόψε το βράδυ, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένονται έως το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου αξιολογείται ως υψηλός. Οι δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των φαινομένων.

Αυξημένη ετοιμότητα και διάρκεια του Red Code

Το Red Code θα παραμείνει σε ισχύ από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου και καθ' όλη τη διάρκεια έως και το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στο νησί κρίνεται ως ιδιαίτερα αυξημένος, απαιτώντας αυξημένη επαγρύπνηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες.

Η απόφαση και οι αρμόδιοι φορείς

Η απόφαση για την κήρυξη της Κρήτης σε Red Code ελήφθη μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Η συνεδρίαση συγκλήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, και ακολούθησε την έκδοση Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ κάνει λόγο για κόκκινη προειδοποίηση, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Αναλυτική πρόγνωση καιρικών φαινομένων

Από το βράδυ της Τετάρτης και έως το πρωί της Κυριακής, στην Κρήτη αναμένονται κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αυτά θα είναι εντονότερα κυρίως στις βόρειες και βορειοδυτικές περιοχές του νησιού, με έμφαση στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου.

Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών. Παράλληλα, στα ανατολικά και νότια τμήματα του νησιού, θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, επιδεινώνοντας περαιτέρω τις καιρικές συνθήκες.

Ενέργειες Πολιτικής Προστασίας

Στο πλαίσιο της αυξημένης ετοιμότητας, οι δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης έχουν κληθεί να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ και ΠΕΣΟΠΠ). Αυτή η ενέργεια αποσκοπεί στον καλύτερο συντονισμό και την αποτελεσματική διαχείριση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν.

Επιπλέον, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η απαιτούμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα και η άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση ανάγκης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr