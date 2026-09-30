Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κρούει καμπανάκι κινδύνου για την επικείμενη επιδείνωση του καιρού, προειδοποιώντας για «κατακλυσμικές» καταιγίδες και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένονται να πλήξουν συγκεκριμένες περιοχές της χώρας τις επόμενες ημέρες, εν μέσω μιας γενικότερης τάσης επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών. Παράλληλα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει τη δική της «Κόκκινη Προειδοποίηση» για την ίδια περίοδο, υπογραμμίζοντας την σοβαρότητα της κατάστασης που αναμένεται.

Ακραία ύψη βροχής σε Εύβοια και Κρήτη

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια στο Facebook, αναμένονται ακραία ύψη βροχής σε Εύβοια και Κρήτη, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών. Τα δύο κύρια προγνωστικά μοντέλα, το ECMWF και το ICON, επιμένουν στις προβλέψεις τους για ακραία ύψη βροχής έως την Κυριακή, εστιάζοντας την προσοχή τους κυρίως στην Κρήτη.

Οι χάρτες που συνοδεύουν την ανάρτηση του κ. Τσατραφύλλια υπογραμμίζουν πως τοπικά στην Εύβοια οι ποσότητες βροχής ενδέχεται να προσεγγίσουν ή και να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά. Στην Κρήτη, οι προβλέψεις είναι ακόμη πιο έντονες, καθώς υπάρχουν πυρήνες που δείχνουν αθροίσματα βροχής από 250 έως 350 χιλιοστά, ενώ τοπικά αυτά τα ύψη μπορεί να είναι ακόμη υψηλότερα.

Ο μετεωρολόγος τονίζει ότι, εάν αυτά τα σενάρια επαληθευτούν, ορισμένες περιοχές μπορεί να δεχτούν μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα βροχή ίση με την ποσότητα που πέφτει συνήθως σε δύο ή και περισσότερους μήνες Οκτώβριους. Αυτή η δυνητική εξέλιξη καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη και απαιτεί άμεση προσοχή από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους κατοίκους των περιοχών.

Ο κίνδυνος πλημμυρών στην Εύβοια

Για την Εύβοια, η προσοχή είναι ιδιαίτερα επιβεβλημένη, κυρίως λόγω της έντονης τοπογραφίας του νησιού, η οποία μπορεί να επιδεινώσει τα πλημμυρικά φαινόμενα. Τέτοια πολυήμερα αθροίσματα βροχής, όπως αυτά που προβλέπονται, απαιτούν αυξημένη επαγρύπνηση από τις αρχές και τους κατοίκους της περιοχής.

Εφόσον ένα μεγάλο μέρος αυτών των σημαντικών ποσοτήτων βροχής πέσει σε μικρό χρονικό διάστημα, ο κίνδυνος για την εκδήλωση σοβαρών πλημμυρικών επεισοδίων και τη δημιουργία ορμητικών χειμάρρων αυξάνεται σημαντικά. Η προειδοποίηση υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση ετοιμότητα και λήψη προληπτικών μέτρων.

Ιδιαίτερη προσοχή σε Χανιά και Ρέθυμνο

Στην Κρήτη, και ειδικότερα στις περιφερειακές ενότητες των Χανίων και του Ρεθύμνου, τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν ακραία ύψη βροχής. Αυτά τα ύψη αναμένονται να πέσουν μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά τον κίνδυνο για την εκδήλωση πλημμυρικών επεισοδίων και σε αυτές τις περιοχές του νησιού.

Παρόλα αυτά, ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι τα ακριβή μέγιστα ύψη βροχής δεν πρέπει ακόμη να θεωρηθούν δεδομένα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πρόκειται για μια πρόγνωση που αφορά αρκετές ημέρες στο μέλλον, και ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρξουν μικρές μεταβολές και αναπροσαρμογές στις προβλέψεις.

Η «Κόκκινη Προειδοποίηση» της ΕΜΥ

Παράλληλα με την προειδοποίηση του Γιώργου Τσατραφύλλια, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει τη δική της «Κόκκινη Προειδοποίηση». Η προειδοποίηση αυτή εκδόθηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 και αφορά την επικείμενη επιδείνωση του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η επιδείνωση του καιρού ξεκινά από την Τετάρτη και θα επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με ιδιαίτερη ένταση και επικινδυνότητα να παρατηρείται στην Κρήτη.

Επιπλέον, η προειδοποίηση της ΕΜΥ αναφέρει την εκδήλωση πολύ θυελλωδών ανέμων στο Αιγαίο, οι οποίοι θα εντείνουν περαιτέρω τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι πολίτες καλούνται να είναι σε ετοιμότητα, να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την ασφάλειά τους.

Με πληροφορίες από: Reader