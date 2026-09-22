Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και τι προβλέπεται στην Αττική

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ παραμένει σε ισχύ, επικαιροποιημένο με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Σύμφωνα με αυτό, προβλέπεται επιδείνωση των καιρικών συνθηκών από τις πρώτες ώρες της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου 2026.

Η προειδοποίηση αφορά κυρίως την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα αυτά θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Οι περιοχές που επηρεάζονται από ισχυρά φαινόμενα

Πιο συγκεκριμένα, η σημερινή πρόγνωση του καιρού της ΕΜΥ αναφέρει ότι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλία, ειδικότερα στον νομό Μαγνησίας και κυρίως στα θαλάσσια και παράκτια τμήματά του. Επίσης, στις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια περιοχή της, αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Από το απόγευμα, τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να εξασθενήσουν βαθμιαία. Στην υπόλοιπη χώρα, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι και πτώση θερμοκρασίας

Όσον αφορά τους ανέμους, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, βαθμιαία, οι άνεμοι τοπικά θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο, αναμένεται εξασθένηση των ανέμων από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Στα βόρεια, θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί μεταξύ 27 και 29 βαθμών. Τοπικά στα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία ενδέχεται να αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Εκτίμηση μετεωρολόγου και η κατάσταση στην Αττική

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, σε ανάρτησή του τη Δευτέρα, επισήμανε πως οι σημερινές βροχές δεν θα έχουν την ίδια ένταση παντού. Προέβλεψε ότι θα εκδηλωθούν από πιο τοπικές και ασθενείς βροχές έως ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές και σε τοπικό επίπεδο ίσως να προκαλέσουν ακόμα και πλημμυρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσίασε ο κ. Καλλιάνος, οι περιοχές που βρίσκονται στο εσωτερικό των λευκών καμπυλών ενός χάρτη αναμένονται να δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής κατά τη διάρκεια της μεταβολής του καιρού. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν περιοχές όπου θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές καταιγίδες.

Για την Αττική, ο κ. Καλλιάνος σημείωσε ότι θα σημειωθούν βροχές και πιθανώς περάσματα καταιγίδων. Ωστόσο, με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα, η Αττική δεν φαίνεται να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών όπου αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr