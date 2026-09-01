Ο Σεπτέμβριος ξεκινά με ζέστη, αλλά ο καιρός αλλάζει από την Τετάρτη

Σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, η χώρα βιώνει καλοκαιρινές συνθήκες, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν τα 6 μποφόρ. Ωστόσο, το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει σταδιακά από την Τετάρτη, καθώς η ατμοσφαιρική αστάθεια θα ενισχυθεί, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Ο καιρός την πρώτη ημέρα του Σεπτεμβρίου

Για σήμερα, η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου αναμένονται τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί και ασθενείς, ενώ βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, με ένταση έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Σταδιακή μεταβολή και πτώση της θερμοκρασίας

Η ζέστη θα διατηρηθεί για λίγο ακόμη, ωστόσο από την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται σταδιακή μεταβολή του καιρού. Σε αρκετές περιοχές θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται και υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Παρότι τοπικές βροχές και μπόρες αναμένεται να εμφανίζονται κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και άλλες ημέρες της εβδομάδας, η Τετάρτη και κυρίως η Πέμπτη εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν την εντονότερη αστάθεια.

Κορύφωση των φαινομένων την Πέμπτη

Η ατμοσφαιρική αστάθεια αναμένεται να κορυφωθεί την Πέμπτη, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες πιθανότητες για εντονότερα φαινόμενα. Κατά τόπους, ενδέχεται να εκδηλωθούν ισχυρότερες μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα, ισχυρές ριπές ανέμου και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Τα φαινόμενα δεν αναμένεται να έχουν μεγάλη διάρκεια, ωστόσο κατά τόπους μπορεί να παρουσιάσουν ένταση. Η Πέμπτη συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για εντονότερα φαινόμενα σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, με καταιγίδες, ισχυρές ριπές ανέμου, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Περιοχές που θα επηρεαστούν και κίνδυνοι

Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένεται να επικεντρωθούν κυρίως στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, καθώς και σε τμήματα του δυτικού και βόρειου Αιγαίου. Από το μεσημέρι έως το απόγευμα της Πέμπτης, αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων υπάρχει κυρίως στις ορεινές και ηπειρωτικές περιοχές.

Οι βασικότεροι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτά τα καιρικά φαινόμενα είναι η έντονη κεραυνική δραστηριότητα, οι ισχυρές ριπές ανέμου και οι τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Υψηλές θερμοκρασίες πριν την αλλαγή

Πριν από την πλήρη εκδήλωση της αστάθειας, ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα σε ορισμένες περιοχές. Στη δυτική Ελλάδα, σε ηπειρωτικές περιοχές και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, οι μέγιστες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες αναμένεται να διατηρηθούν υψηλές, πριν την υποχώρηση που θα φέρει η μεταβολή του καιρού.

Με πληροφορίες από: Enikos