«Red Code» για πυρκαγιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος τη Δευτέρα σε περιοχές της Κρήτης, στην Κάρπαθο και την Κάσο

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4, προβλέπεται για τη Δευτέρα 31 Αυγούστου σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, η Κρήτη, η Κάρπαθος και η Κάσος βρίσκονται στο «κόκκινο», σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για τον λόγο αυτό, οι εν λόγω περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code».

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε νησιωτικές περιοχές

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ο οποίος εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Η κατηγορία κινδύνου 4 αφορά συγκεκριμένες περιοχές που πρέπει να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση.

Ειδικότερα, οι περιοχές που αντιμετωπίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο είναι το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι στην Κρήτη, καθώς και τα νησιά Κάρπαθος και Κάσος. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος, κατηγορίας 3, προβλέπεται για αρκετές άλλες περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας.

Ενεργοποίηση του «Red Code»

Λόγω του προβλεπόμενου πολύ υψηλού κινδύνου, οι προαναφερθείσες περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code». Αυτή η κατάσταση, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σημαίνει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού.

Η πλήρης κινητοποίηση περιλαμβάνει την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των αντίστοιχων υλικών και μέσων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ετοιμότητα ενόψει του επαπειλούμενου κινδύνου. Στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και η διαχείριση των συνεπειών από την ενδεχόμενη εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου. Επιπλέον, δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης, με σκοπό τη μετρίαση των επιπτώσεων σε περίπτωση καταστροφής.

Κινητοποίηση τοπικών αρχών και υπηρεσιών

Στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε «Red Code» έχουν λάβει σχετικές οδηγίες. Καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) αντίστοιχα.

Σκοπός των συνεδριάσεων αυτών των οργάνων είναι η εξέταση θεμάτων που συνδέονται άμεσα με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από την πιθανή εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, για να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Αυξημένη ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος και εντατικοποίηση περιπολιών

Το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις Περιφερειακές Ενότητες που έχουν χαρακτηριστεί με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς παραμένει σε μερική επιφυλακή. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της κατηγορίας κινδύνου 4.

Παράλληλα, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος. Επιπρόσθετα, θα υπάρξει αύξηση των περιπολιών εναέριας επιτήρησης, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών. Τέλος, θα εντατικοποιηθούν οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενισχύοντας την παρουσία στο πεδίο και την άμεση ανταπόκριση.

Με πληροφορίες από: Topontiki