Η παρατεταμένη ψυχρή εισβολή που πλήττει τη χώρα συνεχίζει να προκαλεί χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θυμίζουν περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη. Σύμφωνα με τις ενημερώσεις του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, οι «χειμωνιάτικες» θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν μέχρι και το Σάββατο 21 Μαρτίου.

Σταθερές ψυχρές θερμοκρασίες

Η τρέχουσα κατάσταση του καιρού υποδηλώνει πως οι ψυχρές συνθήκες θα διαρκέσουν τουλάχιστον έως το σαββατοκύριακο. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας δήλωσε ότι η ψυχρή εισβολή είναι σε πλήρη εξέλιξη και η θερμοκρασία παραμένει χαμηλή για την εποχή. Αν και από την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται μικρές αυξήσεις στις θερμοκρασίες, αυτές δεν θα φτάσουν στα φυσιολογικά επίπεδα που θα περιμέναμε για την εποχή.

Παρατεταμένη ψυχρή περίοδος

Τα μεσοπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η ψυχρή περίοδος θα έχει διάρκεια. Η δροσιά φαίνεται πως θα επιμείνει τουλάχιστον μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου. Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι η ουσιαστική βελτίωση του καιρού δεν αναμένεται άμεσα, κάτι που σημαίνει ότι η δυνατότητα να φορέσουμε κοντομάνικα θα καθυστερήσει, ίσως μέχρι μετά το πασχαλινό ψήσιμο του οβελία.

Προβλέψεις για την επόμενη εβδομάδα

Οι καιρικές συνθήκες της επόμενης εβδομάδας θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό πότε θα μπορέσουμε να απολαύσουμε πιο ήπιες θερμοκρασίες. Αν και οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν μια μικρή μεταβολή, η επιστροφή σε κανονικά για την εποχή επίπεδα θερμοκρασίας μοιάζει να είναι ακόμα μακριά.

Η τρέχουσα κατάσταση του καιρού έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες παρατείνονται, αποτρέποντας την έλευση της άνοιξης. Οι πολίτες αναμένουν με ανυπομονησία τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών, ελπίζοντας ότι σύντομα θα μπορέσουν να απολαύσουν τις πρώτες ημέρες της άνοιξης με κοντομάνικα.

