Ο καιρός της Ελλάδας τις επόμενες ημέρες θα είναι πιο δροσερός από το συνηθισμένο για αυτήν την περίοδο, σύμφωνα με τις δηλώσεις του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά. Σε ανάρτησή του την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, τόνισε ότι δεν αναμένονται ακραία φαινόμενα, ωστόσο οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κάτω από τα κανονικά επίπεδα για το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου.

Ο κ. Κολυδάς εξήγησε ότι η βόρεια και βορειοανατολική ροή θα συνεχίσει να επηρεάζει την Ελλάδα, επηρεάζοντας και τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτή η ροή θα έχει ως αποτέλεσμα περισσότερες βροχοπτώσεις, κυρίως στα ανατολικά τμήματα, στο Αιγαίο και στα νότια θαλάσσια μέρη.

Χιονοπτώσεις και βροχή στις ορεινές περιοχές

Στα ορεινά, αναμένονται χιονοπτώσεις, αν και σε περιορισμένη έκταση, προσφέροντας νέο χιόνι στα χιονοδρομικά κέντρα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο Θοδωρής Κολυδάς υπογράμμισε ότι η εβδομάδα που έρχεται θα έχει «καθαρά όψιμα χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά», χωρίς όμως να υπάρχουν εντυπωσιακές εξάρσεις και με διαρκή ψύχρα.

Προβλέψεις καιρού για την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026

Σήμερα, οι αναμένοντες καιρικές συνθήκες περιλαμβάνουν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη, ενώ στα υπόλοιπα μέρη θα κυμαίνονται μεταξύ 12 και 14 βαθμών. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Καιρός για το Σαββατοκύριακο

Για το Σάββατο 21 Μαρτίου, οι καιρικές συνθήκες θα περιλαμβάνουν λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές, όπως οι Σποράδες και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη, ενώ αναμένονται και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Την Κυριακή 22 Μαρτίου, οι νεφώσεις θα παραμείνουν αυξημένες, με βροχές κυρίως στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Εύβοια. Οι θερμοκρασίες δεν θα παρουσιάσουν αξιόλογες μεταβολές.

Η πρόβλεψη του καιρού για τις επόμενες ημέρες δείχνει ότι η ανοιξιάτικη διάθεση θα καθυστερήσει να φανεί, καθώς οι ψυχρές αέριες μάζες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα. Οι βροχές και οι χιονοπτώσεις στα ορεινά είναι χαρακτηριστικά ενός χειμώνα που δεν λέει ακόμα να μας αποχαιρετήσει. Οι πολίτες είναι καλό να είναι προετοιμασμένοι για τις μεταβολές του καιρού και να παρακολουθούν τις ενημερώσεις των μετεωρολόγων.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Σποράδες, τα νησιά του βορειοοανατολικού Αιγαίου, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και πιθανώς στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά και τη Μακεδονία 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-03-2026

Λίγες νεφώσεις που κυρίως στα ανατολικά θα είναι παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Εύβοια.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-03-2026

Αυξημένες νεφώσεις σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά και νότια και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-03-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα δυτικά και νότια σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση στα δυτικά από το μεσημέρι.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

