Αναμένονται σημαντικές αλλαγές στον καιρό της χώρας μας, καθώς η ψυχρή εισβολή έχει ήδη ξεκινήσει να επηρεάζει τη θερμοκρασία και τις καιρικές συνθήκες. Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο με υψηλές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια, από χθες, Τετάρτη, οι κρύες αέριες μάζες έχουν αρχίσει να προκαλούν βροχές και χιόνια σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, τα πιο έντονα φαινόμενα σήμερα, Πέμπτη, θα παρατηρηθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και αργότερα στη δυτική Κρήτη. Ο ίδιος επισημαίνει ότι δεν πρόκειται για «σιβηρική εισβολή», αλλά για μια τυπική ψυχρή μεταβολή της εποχής, που ωστόσο θα έχει σαφή καιρική παρουσία.

Επιμονή κακοκαιρίας και προγνώσεις για το Σαββατοκύριακο

Οι βροχές αναμένονται να επιμείνουν και την Παρασκευή, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, οι καταιγίδες θα είναι πιο έντονες, αν και θα εξασθενήσουν σταδιακά. Το Σάββατο, οι καιρικές συνθήκες θα περιοριστούν σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα παραμείνει άστατος με τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι οι βροχές επιστρέφουν στη χώρα μας μετά από τρεις εβδομάδες χωρίς ουσιαστικά φαινόμενα, με τα πιο αξιόλογα φαινόμενα να αναμένονται στην Πελοπόννησο και το Ιόνιο.

Χιονοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι

Επιπλέον, οι χιονοπτώσεις θα είναι εντονότερες στα ορεινά, ενώ από το βράδυ της Πέμπτης θα επηρεαστούν και ημιορεινές περιοχές. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 8 μποφόρ, και οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν νέα πτώση, με παγετό σε ορεινές περιοχές.

Το Σάββατο, οι βροχές θα περιοριστούν στα παραθαλάσσια τμήματα, ενώ η αστάθεια του καιρού θα συνεχιστεί και την ερχόμενη εβδομάδα, με διαστήματα βροχών.

Πληροφορίες για τις παρελάσεις της 25ης Μαρτίου

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει ότι οι καιρικές συνθήκες θα επηρεάσουν τις παρελάσεις της 25ης Μαρτίου, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι βροχές θα αλλάξουν ριζικά το σκηνικό του καιρού. Η κακοκαιρία εκτιμάται ότι θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις, με το πρώτο κύμα να έχει ήδη ξεκινήσει και να κινείται ανατολικά.

Η προσοχή εστιάζεται στο γεγονός ότι οι αλλαγές αυτές δεν είναι πρωτόγνωρες για την εποχή, καθώς τέτοιες μεταβολές παρατηρούνται συχνά τον Μάρτιο.

Η προαναγγελθείσα αλλαγή του καιρού έχει προκαλέσει ανησυχία και αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στις καθημερινές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των παρελάσεων. Η πρόγνωση των μετεωρολόγων υπογραμμίζει την ανάγκη προσοχής, καθώς οι καιρικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια των πολιτών. Είναι απαραίτητο να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών για να διασφαλίσουμε την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

